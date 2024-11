Trump è il re dei bitcoin: ora il presidente Usa vuole acquistare una piattaforma di criptovalute

Trump punta a prendersi la piattaforma di crypto, Bakkt

Il social network Truth, di proprietà di Donald Trump, punta a fare il salto di qualità: secondo il Financial Times, il Trump Media and Technology Group (TMTG), la holding a cui fa capo, sta negoziando l’acquisto di Bakkt, una piattaforma di trading di criptovalute controllata dall’Intercontinental Exchange, il gruppo della Borsa di New York. L'operazione dovrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio azionario.

Cos’è Bakkt e cosa rappresenta nel mercato?

Bakkt, quotata a Wall Street con una capitalizzazione di circa 450 milioni di dollari, è stata fondata nel 2018 per offrire servizi specializzati agli investitori istituzionali che vogliono operare nel settore delle criptovalute. Nei primi nove mesi del 2024, la piattaforma ha registrato un aumento dei ricavi del 60%, raggiungendo i 328 milioni di dollari. Eppure, nonostante la notevole crescita, non ha ancora chiuso un bilancio in utile, nulla di strano visto che è una realtà piuttosto comune per molte aziende del mondo cripto.

Per quanto riguarda il presidente Usa, Trump controlla il 53% di Tmtg, una startup ancora lontana da una vera e propria maturità finanziaria: da gennaio a settembre 2024, il gruppo ha generato appena un milione di dollari di ricavi, mentre il social Truth attira circa 646 mila visite giornaliere. Nonostante i modesti numeri, l’entusiasmo generato dalla campagna elettorale di Trump e alla prospettiva di un suo ritorno alla Casa Bianca hanno alimentato fortemente la fiducia degli investitori. Da inizio anno, le azioni di Tmtg sono salite di oltre il 70%, portando la capitalizzazione a superare i 6,5 miliardi di dollari.

I piani di Trump per le criptovalute

D'altro canto, Trump non ha mai nascosto il suo interesse per le criptovalute. Durante la campagna elettorale, ha promesso di fare degli Stati Uniti la "capitale mondiale delle criptovalute" e di includere i Bitcoin nelle riserve strategiche del Paese. E sin dal post elezioni il prezzo del Bitcoin ha infranto un record dopo l’altro, superando i 90 mila dollari e spingendosi verso l’ambiziosa soglia dei 100 mila dollari.

L’eventuale acquisizione di Bakkt permetterebbe a TMTG di capitalizzare ulteriormente sull’onda speculativa generata dal neo-eletto presidente e sul rinnovato entusiasmo verso le criptovalute. Con buona pace delle polemiche sul conflitto di interessi, Trump potrebbe trasformare il suo progetto politico in una macchina finanziaria capace di far decollare non solo Truth, ma anche l’intero ecosistema legato al suo nome.