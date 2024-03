Trump, il social Truth fa il boom in Borsa il giorno del suo debutto

Trump, il social Truth fa il boom in Borsa

Donald Trump fa il botto in Borsa. A Wall Street, cuore della finanza americana, un titolo in particolare è schizzato verso l’alto raggiungendo un rialzo vicino al 46%. Si tratta della nuova società dell’ex presidente degli Stati Uniti, nata dalla fusione con la spac Digital World Acquisition Corp: il suo nome è Trump Media & Technology Group.

Si tratta quindi, come riporta il Corriere, dell’esordio al Nasdaq per la società che controlla il social Truth, lanciato da Trump nel 2022 come alternativa a Twitter (oggi X). La quotazione è stata necessaria per creare liquidità all'ex presidente per la campagna elettorale e anche per fronteggiare i suoi guai giudiziari pari a 175 milioni di dollari. Una buona notizia, questa, dato che prima che la Corte d’Appello di New York riducesse la cauzione la cifra si attestava a 454 milioni.

Tornando alla nuova società nata dalla fusione, Trump possiede almeno il 58% delle quote, valutate per circa 3 miliardi di dollari. Ma nel caso decidesse di fare cassa non potrà goderne da subito: una disposizione di “lock-up” impedisce ai soci di vendere azioni di nuova emissione per sei mesi.