Trussardi dopo la moda punta sui denti: è azionista del network di Reggiani

Trussardi diventa azionista al 20% di Hss Holding Studi Dentistici, nel board anche la Levi-re di Matteo Levi

Il marchio di moda di lusso nato a Bergamo nel 1991 da Dante Trussardi si butta in un nuovo business. In particolare quello dei denti. L’imprenditore, nonchè ex marito della conduttrice televisiva Michelle Hunziker, finito da poco nella bufera mediatica per la crisi nera che sta attraversando la sua maison tra buchi rossi e debiti accumulati, cerca alternative per risollevarsi.

LEGGI ANCHE: Trussardi in crisi nera: la maison del lusso schiacciata da 50 mln di debito

Secondo quanto scrive il Tempo.it il manager è infatti diventato da poco diventato il terzo azionista (appropriandosi di un buon 20%) di Hss Holding Studi Dentistici, il network di studi dentistici in franchising lanciato dall’imprenditore (di successo) Federico Reggiani.

Qualche settimana fa a Milano davanti al notaio Ciro De Vivo, scrive il Tempo.it "è stato registrato un atto di cessione quote col quale la Jet Holding di Reggiani ha ceduto alla All In One TT di Trussardi la partecipazione per il citato corrispettivo con ciò diluendosi al 26,7% mentre il secondo azionista col 25% è la Levi-re di Matteo Levi".

Hsd, spiega ancora il sito online, "ha l’8% della nuova società operativa Novestar, di cui Reggiani ha direttamente il 49% e il 5% tramite Jet Holding, che già controlla alcune strutture dentistiche: di Novestar è socio di minoranza anche l’imprenditore bergamasco Giorgio Jannone, già proprietario di Cartiere Pigna ed ex deputato di Forza Italia".