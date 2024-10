Twinset in vendita, in pole c'è il gruppo Borletti. La casa di moda del fondo Carlyle vale 200-250 mln

Twinset in vendita, offerte vincolanti a breve. Il gruppo Borletti in pole

Twinset è in vendita, le offerte vincolanti per la casa di moda di Carpi appartenente al fondo Carlyle sono attese per la metà di ottobre. Ma si sta già muovendo qualcosa e spunta un nuovo pretendente. Secondo indiscrezioni, il gruppo Borletti - riporta Il Corriere della Sera - si è fatto avanti per rilevare l'azienda emiliana guidata dall’amministratore delegato Stefano Varisco, la cui valutazione dovrebbe collocarsi fra i 200 e i 250 milioni di euro. Il processo di vendita, gestito dai consulenti di Rothschild è ancora aperto ma il tempo stringe. In lizza dovrebbero esserci anche altri due fondi internazionali, ma Borletti appare al momento in pole position. Twinset è stata fondata nel 1987 da Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi, affiancati nel capitale nel 2008 dal fondo Dgpa capital.

Quattro anni più tardi, il fondo americano Carlyle ha fatto il suo ingresso nella compagine azionaria per poi salire gradualmente fino al 100% e avviare un percorso di internazionalizzazione e crescita. La società - prosegue Il Corriere - dovrebbe chiudere il 2024 con ricavi in crescita a circa 210 milioni e un margine operativo lordo intorno ai 35 milioni. La gara per Twinset arriva in un momento di grande dinamismo finanziario nell’industria della moda. Dopo il boom seguito alla pandemia, le aziende di settore stanno attraversando un periodo di transizione, legato alla frenata dei consumi in Cina, per anni mercato trainante del lusso. In questo contesto, diverse aziende stanno ragionando sui loro assetti proprietari, alla ricerca di alleati e capitali che possano sostenerne i piani di crescita.