Twitter, dimissioni di massa dopo il giuramento di fedeltà di Elon Musk

Twitter "chiude gli uffici" dopo che il giuramento di fedeltà di Elon Musk ha scatenato un'ondata di dimissioni

La saga di Twitter continua: un migliaio di dipendenti, soprattutto ingegneri, ha deciso di dimettersi dopo che Elon Musk ha inviato un'email in cui ha chiesto ai dipendenti di firmare un documento nel quale si impegnano "a lunghe ore di lavoro ad alta intensità per costruire un Twitter 2.0 rivoluzionario e avere successo in un mondo sempre più competitivo".

Dopo l'ultimatum del magnate sudafricano sono partite le dimissioni di massa, soprattutto di tutti quegli ingegneri responsabili della correzione dei bug e della prevenzione delle interruzioni del servizio. Questo fatto ha sollevato molte domande sulla stabilità della piattaforma, tanto che figure di rilievo come la rappresentante degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez ha twittato ai follower di cercarla su Instagram o via email. Lo stesso ha fatto il profilo del governo francese e di altri stati, che hanno scritto agli utenti su quali altre piattaforme poterli trovare.

Alexandria Ocasio-Cortez ha scritto anche: "A tutti i dipendenti di Twitter: avete costruito tutti un luogo vitale per la connessione e meritavate molto di meglio".

Le dimissioni di massa sono arrivate principalmente a causa dell'ultimatum di Musk via email, ma c'è anche un altro motivo: in questi giorni il miliardario aveva detto che i dipendenti non avrebbero più potuto lavorare da remoto, salvo rimangiarsi quanto detto dopo che ha visto i suoi migliori ingegneri andare via. Infatti, ha diffuso un'altra nota nella quale si legge che i dipendenti sarebbero stati autorizzati a lavorare da remoto se i loro manager avessero confermato che stavano facendo un "lavoro eccellente".

Poi è arrivata la notizia degli uffici chiusi con effetto immediato fino a lunedì prossimo, senza dare motivazioni o dettagli. Il messaggio con cui Twitter ha comunicato la notizia chiede ai dipendenti “di continuare a rispettare la politica aziendale astenendosi dal discutere informazioni riservate sui social media, con la stampa o altrove”.

Ma queste pratiche di gestione aziendale non si limitano a Twitter: nove dipendenti della sua azienda aerospaziale SpaceX hanno infatti rivelato di essere stati licenziati per aver criticato il magnate in una “lettera aperta” critica condivisa nei giorni scorsi in una chat interna, in cui attaccavano il “comportamento dannoso di Musk su Twitter”. “Il comportamento pubblico di Elon rappresenta per noi una frequente fonte di distrazione e imbarazzo“, si legge nella lettera.