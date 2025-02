Twitter e i debiti di Elon Musk, le banche vendono 5,5 mld di crediti legati all'acquisizione

Twitter-Elon Musk, le banche vendono 5,5 miliardi di crediti

Alcune delle grandi banche coinvolte nel 2022 nell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk si sono "liberate" di un consistente pacchetto di prestiti pari a 5,5 miliardi di dollari, operazione che segue la vendita a gennaio di circa 1 miliardo di dollari dello stesso debito. Lo rivela il Financial Times spiegando che i prestiti - che pagano un tasso di interesse superiore di oltre 6 punti percentuali rispetto al benchmark del tasso variabile, quindi oltre l'11% - sono stati venduti con uno sconto del 3%, dato che porta il ritorno totale per gli acquirenti al 12%. Per il gruppo di banche, guidate da Morgan Stanley, Bank of America e Barclays, restano ancora in pancia altri 6 miliardi di dollari di debito legati all'acquisizione.

Le due operazioni di vendita, si legge sempre sul Financial Times, hanno attirato l'attenzione di gruppi di investitori di alto profilo, tra cui Citadel, Apollo Global Management, Pimco e Diameter Capital. L'interesse è stato così forte che le banche hanno scelto di limitare l'accesso alle informazioni di Twitter (oggi X) e i colloqui con i manager della società ai soli investitori che avessero garantito l'acquisto di quote importanti di prestito. Nella fase più difficile post-acquisizione, nel 2023, alcuni hedge fund avevano offerto a Morgan Stanley e ad altre banche di comprare il debito con uno sconto del 40%. Oggi però la vicinanza di Musk alla Casa Bianca e le prospettive di xAI, la società di intelligenza artificiale di Musk, sembrano fornire garanzie sufficienti da giustificare l'investimento con uno sconto assai ridotto.