Ubi Banca investe in Green Arrow Capital

Ubi investe in Green Arrow Capital

Ubi Banca ha sottoscritto il 5% del capitale di Green Arrow Capital. L’ingresso della Banca, come riporta una nota stampa, è avvenuto mediante aumento di capitale riservato.

"L’operazione - prosegue la nota - è volta a incrementare la dotazione patrimoniale di Green Arrow Capital con capitale istituzionale al fine di cogliere eventuali opportunità di consolidamento del settore del private equity e del private debt".

In rampa di lancio Green Arrow Capital ha, inoltre, nuovi fondi che investiranno nelle aree più produttive del territorio, inizialmente attraverso il comparto del Private Debt di GAC e a seguire con quello del Private Equity. Attraverso un decimo fondo, e tra i più grandi in termini di target di raccolta, sarà inoltre possibile dare impulso a investimenti in grandi opere di interesse pubblico nelle aree di reale necessità per il Paese.

“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso nel nostro azionariato di una delle più grandi banche italiane, che ha saputo imporsi tra i player di riferimento, un fattore che ci accomuna", ha dichiarato Eugenio de Blasio, fondatore e CEO di Green Arrow Capital. "È un'operazione che ci rende particolarmente orgogliosi anche per la sua eccezionalità, un intesa fortemente voluta e portata a termine nonostante il lockdown vissuto dal Paese, un segnale forte di ottimismo in un momento di incertezza mondiale. E siamo certi che l’operazione sarà apprezzata anche dai nostri investitori”.

“Oggi rappresentiamo una unicità nel panorama degli investimenti alternativi, siamo cresciuti rapidamente grazie alle nostre skills, l’unione di competenze, professionalità, trasparenza, governance, innovazione, ma anche vicinanza e attenzione al cliente, alle aziende ed all’investitore", ha aggiunto Luisa Todini, partner e Presidente di Green Arrow Capital. "E l’ingresso di un partner d’eccellenza che ha creduto nel nostro progetto non potrà che dare nuovo impulso alla nostra leadership”.

“Abbiamo trovato in GAC un team di grande qualità, con un interessante progetto di crescita e una strategia di investimento multi comparto coerente con i nostri obiettivi di aumentare l’esposizione all’equity in piattaforme di investimento diversificate e che hanno a cuore il tema della sostenibilità”, ha dichiarato Vincenzo De Falco, Head of Investment Banking di Ubi Banca.