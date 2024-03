Ubs, Ermotti è il banchiere più pagato d'Europa con un pacchetto da 15 mln

Ubs, al ceo Ermotti vanno quasi 15 milioni: è il più pagato d’Europa

Il gigante bancario svizzero Ubs ha conferito a Sergio Ermotti, il suo CEO, il titolo di dirigente più remunerato d'Europa, un traguardo che arriva a soli 9 mesi dall'assunzione della carica (il 1° aprile 2023),

Secondo quanto calcolato da Reuters, nell'anno precedente, in un breve periodo di soli tre trimestri, il dirigente ha accumulato un guadagno di 14,4 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 14,7 milioni di euro). La compensazione è stata calcolata su una base di nove mesi, considerando che Ermotti ha assunto la leadership della banca svizzera il 1° aprile dell'anno passato, con l'incarico di guidare l'integrazione di Credit Suisse. Secondo il rapporto annuale dell'istituto, dei 14,4 milioni ottenuti da Ermotti, 2,1 milioni rappresentano il salario fisso, mentre 12,3 milioni costituiscono la parte variabile dello stipendio sotto forma di premi legati alle performance. Questa somma si avvicina quasi ai compensi totali del Consiglio di Amministrazione, a cui la banca svizzera ha erogato, considerando anche gli emolumenti sussidiari, 15,2 milioni di franchi, un importo notevolmente superiore ai 12,6 milioni dell'anno precedente.

Il suo predecessore, Ralph Hamers, aveva percepito 12,6 milioni di franchi svizzeri come CEO della grande banca nel 2022. Sebbene distante dalle cifre astronomiche dei banchieri americani, il compenso di Ermotti segna un divario significativo rispetto alle retribuzioni - seppur rispettabili - dei banchieri italiani. Nel corso del 2023, ad esempio, il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha ricevuto un compenso di poco più di 4 milioni di euro, tra componente fissa (2,6 milioni di euro, invariata dal 2016) e 1,4 milioni di euro provenienti da premi annuali accumulati in anni precedenti. A questo si aggiungeva una componente in azioni di 1,6 milioni di euro, derivante da programmi di incentivazione precedenti, portando il totale a 5,7 milioni.

Recentemente, anche Unicredit ha comunicato che il suo Ceo, Andrea Orcel, ha soddisfatto tutti gli obiettivi fissati dagli azionisti nel 2023. Per questo, riceverà un compenso per quest'anno pari a 9,75 milioni di euro, rispetto ai 7,5 milioni precedenti. Seguono in classifica il Ceo di Banco BPM, Giuseppe Castagna, il cui compenso complessivo per il 2023 dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni, e Piero Luigi Montani, amministratore delegato di Bper Banca, che nel 2022 ha percepito 1,15 milioni di euro.