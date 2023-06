Ubs formalizza l'acquisizione di Credit Suisse. Ex dipendenti al guinzaglio

Ubs acquisisce Credit Suisse : "L'inizio di un nuovo capitolo"

Ubs ha formalizzato l’operazione di acquisizione di Credit Suisse group, che mette la parola fine ai 167 anni di indipendenza. La banca elvetica è stata acquisita per 3 miliardi di franchi, in un clima di garanzia e sostegno finanziario dalle istituzioni e dalla banca centrale svizzera.

Proprio nei giorni scorsi infatti Ubs aveva siglato un accordo con il governo svizzero per avere a disposizione 9 miliardi di franchi, pari a 10 miliardi di dollari, in caso di perdite sugli assett dell’isituto elvetico. La gestione operativa dell’integrazione spetterà a Sergio Ermotti, già amministratore delegato di Ubs in passato e richiamato in servizio per far fronte alla nuova sfida.