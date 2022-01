Patto stabilità: "prima la crescita", "serve rigore": guerra falchi-Paesi Sud

Patto di stabilità, il ministro delle Finanze tedesco Lindner: "Va trovato un equilibrio intelligente"

Il Patto di stabilità al centro della prima riunione dell'Eurogruppo nel 2022. Tradizionale frattura tra I falchi, che vogliono lasciare le regole invariate, e i Paesi del Mediterraneo (tra cui Francia e Italia) che invece puntano a cambiarle.

"Il Patto di stabilità ha mostrato di essere flessibile durante la crisi, adesso è il momento di costruire lo spazio nei bilanci per rendere resiliente anche il settore pubblico", ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, arrivando al suo primo Eurogruppo. "Sono molto a favore di una riduzione del debito pubblico, e' importante anche per l'Unione bancaria risolvere il nesso tra banche e debito sovrano", ha spiegato, evidenziando che la Germania e' "aperta a progressi, ma va trovato un equilibrio intelligente fra debito e investimenti. Prenderemo parte al dibattito sul Patto di stabilita' e crescita che ci aspettiamo iniziera' realmente a giugno quando conosceremo la proposta della Commissione europea".

Sulla riforma del patto di stabilità e di crescita "sembrano emergere alcune ampie aree di convergenza" su una maggiore gradualità dei percorsi di riduzione dei debiti pubblici e sulla semplificazione delle regole, ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Il consenso riguarda "in particolare una maggiore gradualità nelle regole di riduzione del debito e sulla cosiddetta regola del 20esimo", ha detto, in riferimento alla norma che prevede che in tempi normali gli Stati debbano ridurre di un ventesimo l'anno la parte di debito pubblico eccedente la soglia del 60% del Pil. Una regola già poco applicata di fatto ma che con i nuovi livelli di indebitamento post Covid appare ancor meno attuabile. "Ci serve un percorso di riduzione del debito credibile ma che sia anche realistico e in grado di sostenere la ripresa economica e le transizioni verde e digitale".

"Dal mio punto di vista un aspetto che dobbiamo avere molto chiaro è che non bisogna ripetere le vecchie discussioni" e che sulla riforma del Patto di stabilità e di crescita "affrontiamo una nuova situazione, per via dei livelli di debito e per via dell'enorme fabbisogno di investimenti". ha invece dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Ci serve stabilità ma anche crescita durevole e sostenibile", ha detto.

