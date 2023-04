Ue, passa la legge sull'Eco tassa per Oil&Gas. Bollette più care dal 2027

Ue, la legge sul clima costerà cara tra pochi anni. Dettagli

Il Parlamento europeo, con ben 413 voti favorevoli, ha approvato la prima parte di una legge considerata una riforma epocale per la "protezione del clima". La riforma avrà però delle conseguenze sui portafogli dei cittadini europei, le bollette di luce e gas diventeranno più care per tutti nel 2027. L’aumento di prezzo dei combustibili fossili come gas per riscaldamento, benzina e diesel nel nuovo mercato del carbonio dell’Unione europea - si legge sul Sole 24 Ore - potrebbe essere ben al di sopra del limite di 45 euro a cui puntano le istituzioni Ue. È quanto affermano gli esperti, che accusano gli europarlamentari di creare delle false aspettative.

Il 18 aprile, il Parlamento europeo ha votato sulla riforma del mercato del carbonio dell’Unione europea, concordata dalle istituzioni europee nel dicembre scorso. Secondo il progetto di legge, - prosegue il Sole - a partire dal 2027 dovrebbe essere avviato in tutti i Paesi Ue un secondo sistema di scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto su strada, che aumenterà i prezzi dei combustibili fossili per il riscaldamento e la guida. La misura si affianca ad un nuovo “Fondo sociale per il clima” di 87 miliardi di euro, che mira ad attutire l’impatto sulle famiglie più povere.