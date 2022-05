Un italiano su 4 vuole cambiare lavoro, non per soldi: ecco i brand più ambiti

Formazione permanente: il 72% dei dipendenti rimarrebbe nell’azienda attuale se ci fossero opportunità di riqualifica



Ferrero, Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) e Automobili Lamborghini sono i migliori datori di lavoro secondo la percezione dei lavoratori italiani. Le tre aziende sono state premiate con il Randstad Employer Brand 2022, il riconoscimento assegnato da Randstad sulla base dei risultati della ricerca indipendente che misura il livello di attrattività percepita da parte dei potenziali dipendenti, secondo cui sono l’atmosfera di lavoro piacevole, l’equilibrio lavoro-vita privata e una buona retribuzione i tre fattori più importanti nella scelta del datore di lavoro.

L’indagine conferma che anche in Italia si sta verificando il fenomeno delle “grandi dimissioni”: un lavoratore su dieci ha cambiato azienda nella seconda metà del 2021 e ben il 25% prevede di farlo entro i prossimi sei mesi. La stessa indagine svela come il futuro del lavoro sia necessariamente ibrido: se oggi il 37% dei lavoratori italiani opera da remoto, il 96% di chi è smart working continuerà ad esserlo nei prossimi mesi, anche se in minor misura.

Ferrero, Thales Alenia Space, Lamborghini, Ferrari, Eli Lilly, Amazon e Pietro Fiorentini tra i brand al top

“In un periodo di grande trasformazione del mondo del lavoro, tra ripresa post Covid e l’affermarsi di fenomeni di massa come quello della “great resignation”, l’Employer Brand Research offre una fotografia puntuale sui desideri dei lavoratori italiani e le sfide delle aziende per attirare i migliori talenti - afferma Marco Ceresa, Group CEO di Randstad - In base alla ricerca, i datori di lavoro devono valorizzare nell’offerta di employer branding un giusto “clima” di lavoro e attento worklife balance, senza dimenticare stipendi competitivi e opportunità di crescita e formazione. Nella percezione degli italiani, le aziende vincitrici, tre grandi esempi del Made in Italy, sono i datori di lavoro ideali grazie ai punteggi ottenuti nelle diverse dimensioni dell’indagine”.

I Top Employers. Per gli italiani, in cima alle preferenze come potenziale datore di lavoro c’è Ferrero, che tra diversi fattori di Employer Value Proposition analizzati presenta la migliore performance per sicurezza del posto di lavoro e ottimi posizionamenti per atmosfera di lavoro piacevole e worklife balance. Al secondo posto, Thales Alenia Space, con risultati di eccellenza in particolare per contenuto di lavoro interessante e in generale buoni risultati nella media. In terza posizione, Automobili Lamborghini, che ottiene il primato per visibilità del percorso di carriera ed è tra le migliori per reputazione, retribuzioni e benefits, sicurezza del posto di lavoro. Ma si segnalano anche Ferrari, miglior datore per atmosfera di lavoro piacevole, retribuzione, contenuto di lavoro interessante e reputazione, Eli Lilly per equilibrio vita lavorativa e privata, Amazon per solidità finanziaria, Accenture per possibilità di lavorare da remoto, Pietro Fiorentini per impegno nel “give back” alla società.

“Siamo molto orgogliosi di essere ancora una volta l’azienda più desiderata in Italia come datore di lavoro e ringraziamo Randstad per questo importante riconoscimento e tutti coloro che continuano ad avere fiducia in Ferrero” – sostiene Deborah Zago, Head of HR Business Unit Italia per Ferrero –. Nonostante la pandemia e l’instabilità socio economica globale, la nostra azienda ha continuato a crescere in Italia e all’estero rafforzando ulteriormente la sua leadership tra le aziende del largo consumo nel panorama internazionale. Tutto ciò è stato possibile non solo grazie all’ innovazione continua dei nostri prodotti e all’acquisizione di nuove aziende nel contesto internazionale ma soprattutto grazie ad una strategia che pone sempre al centro le proprie persone”.

“Nella consapevolezza che lo Spazio rappresenta un settore ad elevatissimo contenuto di conoscenza e basato su tecnologia in continua evoluzione e quale grande player del settore, non solo italiano, siamo convinti che oggi più che mai la crescita di un’impresa non può prescindere dalla soddisfazione e dal benessere dell’intera popolazione aziendale - commenta Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia -. È perciò con grande orgoglio che riceviamo oggi, ancora una volta, questo prestigioso riconoscimento che rafforza il nostro intento di proporre sempre un ambiente innovativo e sfide stimolanti ai nostri dipendenti, perché lo Spazio è sì una sfida di tecnologie, ma anche di donne e di uomini proiettati al futuro per esplorare, per andare oltre”.

“Well-Being in senso olistico, apprendimento continuo e focus sulle tante dimensioni della Diversità per disegnare un ambiente di lavoro attrattivo - dichiara Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer di Automobili Lamborghini -: da questa impostazione nascono riconoscimenti come quello del Randstad Employer Brand Research che confermano quanto l’attenzione al benessere e alla cura delle persone siano fondamentali per diffondere consapevolezza e generare valore. Le tante iniziative che mettiamo in campo puntano proprio a nutrire il senso di appartenenza delle nostre persone, curandone l’evoluzione e la fioritura grazie ad una cultura aziendale basata sulla valorizzazione delle unicità e sul rispetto reciproco”.

Un ambiente positivo conta più della busa paga

Secondo la ricerca, i fattori più importanti nella scelta del datore di lavoro per gli italiani sono l'atmosfera di lavoro piacevole e l'equilibrio tra lavoro e vita privata (entrambi identificati dal 65% dei lavoratori), seguiti a poca distanza da retribuzione e benefit (61%). Poi vengono la sicurezza del posto di lavoro (58%) e la visibilità del percorso di carriera (54%). Questi fattori non coincidono con quanto offerto dalle aziende, che - secondo la percezione dei lavoratori - puntano invece soprattutto su stabilità/solidità finanziaria, ottima reputazione e sicurezza del posto di lavoro.

L’11% dei lavoratori italiani ha cambiato datore di lavoro nella seconda metà del 2021, in particolare giovani sotto i 34 anni e profili con alto livello di istruzione. Ma sorprende il dato del 25% che prevede di cambiare lavoro entro 6 mesi, soprattutto lavoratori under 55. I canali più utilizzati da chi cerca un nuovo lavoro sono le Agenzie per il lavoro (per il primo anno al primo posto, con il 26% delle preferenze), LinkedIn (25%) e i contatti personali (24%), seguiti dai portali del lavoro come Indeed o Monster (20%), la ricerca su internet tramite Google (19%), Infojobs (18%), Subito.it (16%), i social media (16%), i siti internet delle aziende (14%).

Quasi due lavoratori italiani su tre (il 65%) ritengono la crescita professionale molto importante. E ben l’80% considera fondamentale che il datore di lavoro offra possibilità di riqualificazione/miglioramento delle competenze. Ma, secondo i dipendenti, meno della metà dei datori di lavoro (47%) offre sufficienti opportunità di formazione. Una conferma dell’importanza di reskilling-upskilling viene dal 72% di lavoratori italiani che rimarrebbe con il proprio datore di lavoro se gli fossero offerte opportunità di formazione.

Effetto Covid: il 36% dei lavoratori italiani ritiene che il suo lavoro e la sua carriera oggi siano più importanti a causa degli eventi mondiali del 2021, Covid in primis. Una percentuale nettamente superiore alla media europea (26%), con un’incidenza più alta tra i giovani fino a 35 anni e altamente istruiti. Il 30% ritiene che il proprio atteggiamento nei confronti del lavoro sia cambiato in modo positivo negli ultimi 12 mesi.

Smart working e work-life balance

In Italia il 37% dei lavoratori intervistati opera attualmente da remoto, contro il 50% del 2021. Tra chi non lavora da remoto, c’è un 26% per cui è impossibile o non è consentito per il tipo di attività o mansione. Praticamente tutti - il 96% - quelli che lavorano da remoto credono che continueranno a farlo nei prossimi mesi, anche se non nella misura attuale. Tra questi, il 78% si aspetta un misto da remoto e presso la sede (nella misura 20-80%), il 18% lavorerà da remoto almeno nove decimi del tempo, il 4% si aspetta si lavorare da remoto al massimo un decimo del tempo.

Per sostenere e mantenere un buon equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, gli italiani chiedono soprattutto flessibilità del lavoro (indicata dal 42%, soprattutto le donne) e poi tre azioni alla stessa importanza: benefits (34%), agevolazioni (34%) e sviluppo di carriera (31%). Mediamente, i dipendenti hanno già intrapreso almeno un’azione per migliorare il loro worklife balance, nella maggioranza dei casi (22%) ha aumentato il lavoro da remoto, mentre il 18% lavora in fasce orarie più flessibili (18%).

L’Employer Brand Research è realizzato da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, intervistando in Italia 6590 persone di età compresa tra i 18 e 64 anni, tra studenti e occupati e non occupati, sull’attrattività di 150 potenziali datori di lavoro. A livello globale, l’indagine è svolta in 31 diversi Paesi con un sondaggio indipendente (nessuna azienda si può iscrivere volontariamente per partecipare) che coinvolge quasi 163.000 rispondenti e 5.944 aziende.

