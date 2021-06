UniCredit anticipa la trimestrale. Orcel si prende più tempo per il piano

UniCredit accelera i tempi per approvare i conti del trimestre prima del previsto, ma nel contempo si prende qualche tempo in più per presentare il nuovo piano al mercato. Lo scrive Il Sole 24 Ore spiegando che con una decisione piuttosto inattesa - ma comunque coerente con l'approccio risoluto adottato dal nuovo ceo Andrea Orcel - la banca di piazza di Gae Aulenti ha deciso di anticipare le date delle riunioni dei Cda che approveranno i risultati del primo semestre, che saranno vidimati giovedi 29 luglio 2021 anzichè mercoledì 4 agosto.

Stessa logica sarà rispettata per i conti del terzo trimestre. La presentazione al mercato della semestrale sarà anticipata a venerdì 30 luglio, un giorno peraltro particolare visto che in quella data dovrebbero essere presentati anche gli esiti degli stress test Eba. UniCredit spiega la decisione evidenziando come tra i principi chiave della banca ci siano "la semplificazione, lo snellimento e il rafforzamento dei processi". E aggiunge che la modifica delle tempistiche si deve alle "azioni risolute intraprese" e consente a UniCredit di "comunicare i suoi risultati al mercato in tempi più efficienti".

Non solo. Orcel potrebbe voler dare così un messaggio di forza al mercato per allinearsi alla prassi dei competitor internazionali, i quali mediamente presentano i risultati a luglio. A quanto risulta al Sole 24Ore, la banca starebbe valutando anche un allungamento dei tempi in vista dell'elaborazione del nuovo piano industriale. Inizialmente previsto a luglio, poi a settembre, il nuovo piano potrebbe vedere la luce tra fine settembre e inizio ottobre. Si vedrà se tale decisione si intersechera' o meno con il dossier Monte dei Paschi.