Unicredit, l'autogol dell'ex ministro. Padoan: "Via la politica dalle banche"

Pier Carlo Padoan smentisce se stesso. Il capo di Unicredit in un'intervista rilasciata al Foglio commette il più classico degli autogol. Nello spiegare al suo intervistatore, quali potessero essere - si legge sulla Verità - le possibili soluzioni per creare le condizioni per un settore bancario più competitivo, ha indicato di non seguire il metodo che lo ha portato in quel ruolo.

"Un esempio corretto - ha spiegato Padoan - di questo approccio è quello usato per la nomina delle partecipate pubbliche, un po' più orientate agli interessi del mercato e un po' meno condizionato dai veti della politica". Insomma un esplicito invito alla politica a tenersi lontana dalle banche. Ma è stato proprio l'ex ministro dell'Economia, ex senatore a percorrere quella strada, quando nell'ottobre dello scorso anno lasciò lo scranno da deputato del collegio senese per diventare prima consigliere del Cda di Unicredit e poi presidente dello stesso gruppo bancario.