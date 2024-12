UniCredit-Bpm, inizia il conto alla rovescia: inviato il dossier Ops alla Bce, tre mesi per il via libera

UniCredit, pronto l’invio in Bce del dossier Ops: tre mesi per il via libera. Rumor

UniCredit è pronto a formalizzare l'Offerta pubblica di scambio (Ops) su BancoBPM, con l'invio del dossier alla Banca Centrale Europea (BCE) previsto per il 13 dicembre 2024, una volta depositato il documento presso la Consob. Secondo un rumor del Sole24 ore, la data ultima per presentare la domanda e il prospetto è fissata per il 16 dicembre, ma si prevede che tutto venga consegnato prima del fine settimana. Dopo la formalizzazione della richiesta, la BCE avrà 90 giorni per dare il suo via libera all'operazione.

Nel frattempo, UniCredit, sotto la guida di Andrea Orcel, non può procedere con l'operazione, ma potrebbe considerare eventuali rilanci, nonostante l'operazione venga comunque ritenuta promossa. Un aspetto importante in questo contesto riguarda la "passivity rule", che impone delle restrizioni alle società target, come nel caso di BancoBPM, e che potrebbe influire sulla gestione dell'operazione.