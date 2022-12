UniCredit, Brescia nuovo capo delle relazioni istituzionali, Beretta advisor

Giro di poltrone al vertice della comunicazione di Unicredit: come può ricostruire Affaritaliani.it, Maurizio Beretta, a capo delle relazioni esterne e istituzionali, lascia il suo incarico formale e rimane come senior advisor. Non si tratta di un passo indietro, ma di un cambio di ambito di competenze: a quanto risulta ad Affari Beretta rimarrà nell'organigramma aziendale come Group Stakeholder Engagement e come consulente per il senior management di Unicredit. In questo ruolo continuerà a occuparsi delle relazioni istituzionali della banca. Beretta è stato per 11 anni a capo delle relazioni dell'istituto di credito guidato da Andrea Orcel.

Al posto di Beretta arriverà Franco Brescia, che assumerà il ruolo di Head of Group Institutional Affairs. Nella sua nuova mansione si concentrerà sulla costruzione di relazioni strategiche per la nostra banca. Brescia ha maturato un'esperienza lunga 30 anni nel mondo dei public affairs, lavorando per primarie realtà (Telecom, Poste, ancora Tim, TAP ed Atlantia).

Inoltre, Fabrizio Sadun, attualmente Head of Italy and Germany Institutional Affairs, amplierà le sue attuali responsabilità per guidare gli aspetti più tecnici degli affari istituzionali di Gruppo, inclusa la gestione delle relazioni chiave con ABI e con i principali organismi commerciali, e lo sviluppo di nuovi accordi, riportando direttamente a Franco. Gli affari culturali, che includono arte, donazioni e sponsorizzazioni, guidate da Barbara Modugno, entreranno a far parte di Group Stakeholder Engagement Business Management, che fanno capo a Tania Viarnaud.