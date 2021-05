UniCredit, Casini e Taricani vice di Ubertalli. Giordano e Vivaldi in uscita?

Andrea Casini e Remo Taricani, ex co-head del commercial banking di UniCredit in Italia durante l’era Mustier, resteranno in Piazza Gae Aulenti come vice del nuovo capo dell’Italia, Niccolò Ubertalli. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il primo, che prima di fare rientro nel nostro Paese aveva guidato la controllata bulgara Bulbank, avrà le deleghe sul corporate mentre il secondo sul retail.

Dopo lo tsunami che si è abbattuto mercoledì scorso su tutta la prima linea di UniCredit con il nuovo Ceo Andrea Orcel che ha alzato il velo internamente sulla nuova squadra di vertice intorno alle 23.30, Casini e Taricani venivano dati, secondo alcune indiscrezioni, in uscita dal gruppo.

Come in uscita vengono dati, sempre secondo i rumors, anche altri due manager in posizione apicale: Francesco Giordano, prima a capo, con Olivier Khayat, della divisione Western Europe, sotto cui ricadeva la responsabilità del business in Italia, Germania e Austria e Carlo Vivaldi, a cui nella posizione ricoperta di chief operating officer, è stato invece preferito Ranieri de Marchis.

Nell’era Mustier, tutti questi quattro banchieri facevano parte dell’Executive Management Committee (ora Group Executive Committee, Gec. Vedi organigramma sotto) ovvero il comitato esecutivo (a 27 membri) che rappresentava il cuore pulsante della banca. Ora, invece, sono stati tenuti fuori dal nuovo Gec (a 15 membri).





Per UniCredit, Giordano siede anche nel Consiglio dell’Abi come vicepresidente dell’associazione bancaria e il nome di Vivaldi era addirittura circolato, come candidato interno, fra i papabili per andare a raccogliere l’eredità di Mustier come nuovo Ceo della banca, prima che la scelta ricadesse su Orcel.

Il rilancio del commercial banking in Italia, da cui arriva il 48% dei ricavi del gruppo, è una delle grandi sfide di Orcel, sfida che l'ex Ubs ha affidato al banchiere interno in ascesa Niccolò Ubertalli, rimescolando tutte le carte e mettendo fuori dai giochi Giordano e Vivaldi.

@andreadeugeni