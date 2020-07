Unicredit cede a Banca Ifis 335 milioni di sofferenze

Unicredit cede a Banca Ifis npl per un totale di 335 milioni. Nel dettaglio il gruppo di Piazze Gae Aulenti ha concluso un accordo con Banca Ifis per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario a clientela del segmento privati. L''ammontare complessivo - al lordo delle rettifiche di valore - è di circa 155 milioni di euro.

L'impatto economico della cessione verrà recepito nel bilancio del secondo trimestre 2020. Unicredit e Banca Ifis hanno anche raggiunto un accordo di cessione per un importo indicativo di circa 180 milioni di euro di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito al consumo che si genereranno a partire dal primo trimestre 2020 fino alla fine dell'anno, di cui 30 milioni di euro già ceduti a giugno.

"Anche in questo periodo complesso abbiamo continuato ad investire nel mercato dei Non Performing Loans partecipando attivamente ai processi di cessione di crediti NPL e rafforzando l'attività di recupero stragiudiziale al fine di minimizzare l'impatto di dilazione derivante dalla temporanea chiusura dei tribunali. Attualmente, stiamo partecipando a 11 processi di cessione per un valore nominale di circa 2,8 miliardi di euro - spiega Katia Mariotti, Responsabile Direzione Centrale NPL Banca Ifis - Il contesto di mercato non e' semplice ma grazie alla diversificazione del portafoglio proprietario e all'esperienza maturata, stiamo registrando performance di recupero piu' che soddisfacenti".

Nel primo semestre Banca Ifis ha acquistato 10 portafogli per complessivi 800 milioni di euro di valore nominale (prezzo di acquisto di circa 90 milioni) e ha partecipato a 16 processi di vendita per complessivi 1,5 miliardi di euro (valore nominale). Al 30 giugno 2020 il portafoglio di proprietà del Gruppo Banca Ifis ammonta a 18,2 miliardi di euro (17,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) di valore nominale a cui si aggiungono 6,6 miliardi di euro (5,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) in gestione conto terzi per un ammontare complessivo di 24,8 miliardi di euro di valore nominale (23,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2019).