Unicredit chiama l'ex capo del personale di Mps

Unicredit chiama Ilaria Dalla Riva, ex capo del personale di Mps (dal dal 2012 al 2019), ad occuparsi delle risorse umane in Italia, dove l’istituto guidato da Andrea Orcel potrebbe presto trovarsi a gestire una complessa integrazione con la banca senese. Dalla Riva, attuale direttore risorse umane e organizzazione di Vodafone, con esperienze in Sky Italia, Tnt Post Group e Ceva Logistic, diventerà responsabile People & Culture Italia di Unicredit dal 1 ottobre.