Unicredit e Cdp, al via il secondo "Basket bond": 200 milioni per le imprese

Via libera alla seconda tranche del "Basket bond di filiera": a quattro mesi dalla prima operazione sul settore vitivincolo, Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit puntano ora alla filiera italiana della cultura, con un focus specifico sulla produzione e distribuzione cinematografica e televisiva. Il programma da 200 milioni di euro complessivi lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana vede ora come protagoniste tre imprese: Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A, Leone Film Group,Lucky Red.

Aziende eccelenze del made in Italy hanno emesso singolarmente altrettanti minibond - a tasso fisso e di durata pari a 7 anni - raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro, per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale. CDP e UniCredit, a loro volta, agendo in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo delle emissioni del programma.

In particolare, Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. è una global production company fondata da Andrea Iervolino e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show e web serie. L’azienda è quotata sul mercato AIM.

Leone Film Group è una società indipendente di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, fondata da Sergio Leone nel 1989, è quotata sul mercato AIM dal 2013. Gli azionisti di maggioranza sono i figli del regista, Andrea e Raffaella Leone.

Lucky Red è stata fondata nel 1987 da Andrea Occhipinti e Kermith Smith, ed è tra le più apprezzate società indipendenti del settore audiovisivo, attiva in tutti i comparti della filiera: produzione e distribuzione di film e serie, esercizio cinematografico, vendite all’estero. Ha creato Miocinema, piattaforma digitale di cinema di qualità.

Andrea Casini, responsabile imprese di UniCredit Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dedicare questa nuova tranche del Basket Bond di Filiera ad aziende del settore della produzione culturale, una delle eccellenze del Made in Italy che contribuisce a determinare, anche all’estero, l’identità del nostro Paese. L’innovativa operazione sottoscritta oggi è un’ulteriore prova del dinamismo dimostrato in questi anni dai principali operatori italiani del settore. Siamo convinti di avere messo a disposizione delle aziende uno strumento efficace per accedere in modo vantaggioso e snello al mercato dei capitali, differenziando le fonti di finanziamento utili a sostenerne gli investimenti”.

