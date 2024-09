Unicredit e Commerzbank verso il vertice, la ceo Orlopp: "Non faremo cose stupide, atteggiamento aperto"

Commerzbank, Orlopp: "Non faremo cose stupide; valutiamo opzioni"

La Ceo designata di Commerzbank, Bettina Orlopp, ha detto che domani terrà un primo giro di colloqui con UniCredit, mentre l'istituto di credito italiano preme per una possibile fusione. Si tratta delle prime dichiarazioni rilasciate da Orlopp da quando è stata nominata Ceo questa settimana, in un momento critico dei 154 anni di storia della banca tedesca.

"Visti gli eventi manterremo un atteggiamento aperto e valuteremo tutte le opzioni che abbiamo sul tavolo, ogni potenziale di miglioramento, per vedere se possiamo creare valore per i nostri azionisti": lo afferma la Ceo alla 29esima Financials Ceo Conference di Bank of America. Orlopp aggiunge che Commerzbank non farà "nessuna cosa stupida" per proteggersi da UniCredit. "Il nostro obiettivo è proteggere il valore, il modello di business e il franchise di Commerzbank. Non faremo nessuna strana acquisizione o cose simili" per proteggerci, conclude ribadendo che "l'obiettivo è creare valore, non distruggerlo".

Banche: Commerzbank vede utile oltre 3 miliardi al 2027 e punta a più remunerazione soci

Commerzbank prevede un aumento dell'utile netto a ben oltre 3 miliardi di sterline (3,3 miliardi di dollari) nel 2027 (da 2,2 miliardi di dollari nel 2023). La seconda banca tedesca punta a distribuire più utili agli azionisti e aumentare il rendimento del capitale per gli investitori di oltre il 12% entro il 2027 (nel 2023 pari all'8%). La seconda banca tedesca ha un “notevole potenziale di crescita e di valorizzazione”, dichiara Jens Weidmann, presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank. Per gli anni dal 2025 al 2027, si punta a un rapporto di payout superiore al 90%, un aumento significativo rispetto ai piani precedentemente annunciati. Il nuovo amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlopp, ha dichiarato che la banca spera anche di sfruttare un potenziale di guadagno aggiuntivo in alcune aree di business, tra cui il corporate banking, l'asset management e la sua filiale polacca, mBank.

Commerzbank si pone obiettivi di redditività più elevati nella sua battaglia con la banca italiana UniCredit, che sta facendo un'offerta per acquisire l'istituto di credito tedesco. La seconda banca tedesca è infatti sotto pressione per offrire ai suoi azionisti prospettive interessanti in vista della mossa di UniCredit di acquistare il 21% delle azioni. L'investimento renderebbe UniCredit di gran lunga il maggiore azionista di Commerzbank, davanti al governo tedesco, che detiene circa il 12%. UniCredit ha inoltre richiesto l'autorizzazione ad aumentare la propria partecipazione fino al 29,9%.