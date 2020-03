UniCredit, i manager rinunciano all'intero bonus di 8,4 mln. Andrà al sociale

Il top management di Unicredit rinuncia all'intero bonus per l'anno 2020. Lo comunica la banca. "Si tratta di 8,4 milioni, il massimo possibile secondo i limiti regolamentari alla remunerazione variabile", secondo quanto riferisce un portavoce.

Il comitato Remunerazione dell'istituto ha preso atto della decisione del top management di rinunciare al bonus. L'importo equivalente sarà devoluto a Unicredit Foundation per sostenere iniziative sociali. Il comitato, si spiega, "ha apprezzato e condiviso la decisione del management come segno di responsabilità in considerazione dell'impatto sull'economia europea dell'epidemia di Covid-19 e dell'evoluzione ancora incerta che si avrà nei prossimi mesi".

Per Lamberto Andreotti, vice presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit e presidente del comitato per la Remunerazione, "la decisione presa dal top management di Unicredit è un'altra buona dimostrazione dell'impegno del gruppo a fare la cosa giusta”.