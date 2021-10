Unicredit Italia, Paola Garibotti alla guida regionale per il Nord Ovest

Paola Garibotti è stata eletta nuova responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit Italia. Garibotti, che sostituisce Fabrizio Simonini, destinato a ricoprire altri rilevanti incarichi all'interno del gruppo, avrà la responsabilità sulle attività Imprese, Individui e Wealth Management & Private Banking della Banca in Piemonte, Liguria e Val d'Aosta.

Nata a Genova, dopo una formazione in studi economici all’università di Genova e una specializzazione all'Imd Business School - International Institute for Management Development di Losanna, Paola Garibotti ha maturato una consolidata esperienza nel Gruppo Unicredit, iniziata nel 1998 all'interno della divisione investment banking con il ruolo di Responsabile Public Sector and Financial Institutions.

Successivamente, spiega una nota, è stata Responsabile Country Development Plans e, nell'ultimo periodo, Responsabile Private Banking Business per la Lombardia di Unicredit.