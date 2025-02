Unicredit può rinunciare a Banco Bpm se cambia Opa su Anima. Castagna: "Accuse pericolose da Orcel per influenzare i soci"

Unicredit valuta il ritiro da Banco Bpm: la chiave è nell’Opa su Anima

"Un incremento del prezzo dell'Opa su Anima" da parte di Banco Bpm "e la rinuncia, in tutto o in parte delle condizioni dell'offerta o anche ad una sola di esse potrebbe determinare la risoluzione o l'inefficacia" dell'ops da parte di Unicredit su Piazza Meda. Lo scrive in una nota il gruppo di Piazza Gae Aulenti dopo che il Banco ha alzato il prezzo dell'offerta su Anima.

Unicredit, l'opa di Anima a nuove condizioni è incoerente

L'opa di Anima da parte di Banco Bpm, "eseguita alle nuove potenziali condizioni, potrebbe potenzialmente risultare incoerente con quanto annunciato al momento della presentazione al mercato dell'operazione il 6 novembre 2024". Lo scrive in una nota Unicredit ricordando che "l'operazione era descritta come tale da assicurare 'un elevato ritorno sull'investimento con limitati assorbimenti patrimoniali'.

Castagna, "accuse Unicredit pericolose per influenzare i soci"

"Penso che siano delle accuse pericolose. Stanno cercando di influenzare il voto degli azionisti nell'assemblea" sull'acquisizione di Anima. Lo ha detto il ceo di Banco Bpm Giuseppe Castagna, in una intervista a Bloomberg Tv, replicando alla dichiarazione di Unicredit secondo cui un rialzo dell'offerta su Anima da parte di Banco Bpm "potrebbe determinare la risoluzione o l'inefficacia dell'offerta" di Unicredit su Banco Bpm. "Il ragazzo sta facendo il suo gioco ed è bravo a farlo - ha detto in riferimento al ceo di Unicredit Andrea Orcel - sta mettendo pressione sul nostro titolo in favore del suo titolo. Ma risponderemo anche legalmente a questo tipo di accuse".

"Ci sono molte fake news che alludono al ritiro dell'offerta se noi andiamo avanti con l'offerta su Anima" - ha proseguito Castagna nell'intervista a Bloomberg Tva - aggiungendo però che l'operazione Anima è "cruciale" per Banco Bpm. "Abbiamo tutto il capitale necessario per Anima. Completeremo la nostra fabbrica prodotto per avere una banca che non dipende dalla volatilità dei tassi di interesse ma da forti ricavi derivanti dalle commissioni. Questa è l'unica risposta che possiamo dare a chiunque voglia acquistare la nostra banca senza pagare il giusto prezzo".