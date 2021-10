Unicredit, Orcel incassa un trimestre miliardario. Utile netto in rialzo: +60%

Unicredit chiude il terzo trimestre dell'anno con un utile netto sottostante pari a 1,1 miliardi di euro, in rialzo dello 0,5 per cento su base trimestrale e del 60 per cento su base annuale. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, i ricavi si attestano a 4,4 miliardi di euro con una crescita dell'1,9 per cento su base annuale, trainati dalle robuste commissioni e da un margine di interesse positivo. Nello specifico, il margine di interesse si attesta a 2,3 miliardi con un rialzo del 3,1 per cento su base trimestrale, mentre le commissioni sono pari a 1,7 miliardi (in calo rispetto al precedente trimestre, ma in aumento su base annuale).

A fronte dei numeri positivi, UniCredit alza i target previsti entro la fine dell'anno: la banca guidata da Andrea Orcel ha comunicato che la guidance 2021 per l'utile netto sottostante e' stata aumenta a "oltre 3,7 miliardi" (dalla precedente che prevedeva un dato "sopra 3 miliardi"). Sale anche quella annuale per i ricavi che ora sono visti a 17,5 miliardi (da 17,1 miliardi). Inoltre la guidance del costo del rischio sottostante per il 2021 e' stata migliorata a circa 30 punti base.