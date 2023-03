Unicredit, Padoan in assemblea: "Nel 2022 risultati mai raggiunti prima"

Unicredit, Padoan all'assemblea: "Raggiunti risultati incredibili nel 2022"

"Nell'ultimo anno, grazie al nostro piano strategico, abbiamo raggiunto risultati mai visti prima. Proprio questa settimana la Banca Centrale Europea (BCE) ha approvato il riacquisto delle nostre azioni. Questo è un ulteriore segnale della buona governance di questa Banca, specialmente in un momento critico e turbolento per il settore finanziario". Così il presidente di UniCredit Pier Carlo Padoan ha introdotto l'assemblea dell'istituto di credito. Un'assemblea cui si è presentato il 68,88% del capitale sociale. I principali soci, con quote superiori al 3%, rimangono il Gruppo Blackrock, Parvus Asset Management Europe Limited e il gruppo Allianz.

Padoan ha poi voluto rivolgere un ringraziamento a Orcel e alla sua squadra. "L’evoluzione di UniCredit- ha detto - è stata molto rapida e ha avuto un forte impatto su tutti i nostri stakeholder. Oggi la nostra è una Banca migliore, che contribuisce ogni giorno alla crescita delle comunità in cui opera. Quando Andrea e il top management hanno lanciato il piano strategico UniCredit Unlocked, il mondo era ancora alle prese con le conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Dodici mesi dopo, il nostro processo di trasformazione è stato messo a dura prova da difficoltà ancora più grandi: la guerra in Ucraina, le tensioni geopolitiche e il rallentamento della crescita economica. Inoltre nelle ultime settimane abbiamo visto emergere le fragilità di alcune aree del nostro settore".



"Abbiamo battuto tutte le aspettative - ha concluso Padoan - e la direzione verso cui vogliamo andare è chiara. Il riacquisto delle nostre azioni dimostra la forza del nostro modello di business. Abbiamo ottenuto i migliori risultati del decennio e sette trimestri di crescita consecutivi. Non stiamo solo migliorando le nostre metriche, ma stiamo rivedendo il modo in cui generiamo e distribuiamo gli utili, così da alimentare crescita e successo. Ma la nostra visione di UniCredit non si limita ai risultati finanziari. Nella nostra Banca riflettiamo sul ruolo che dovrebbero avere le istituzioni finanziarie nella società. Spero che siamo d’accordo sul fatto che possano e debbano agire come motore di cambiamento e di progresso. L'obiettivo che ci siamo posti con la trasformazione di UniCredit è esattamente questo: costruire una Banca in grado di creare valore per tutti i suoi stakeholder. Oggi siamo un’organizzazione completamente diversa da quella che eravamo – finanziariamente, operativamente e culturalmente".