Unicredit, il data scientist Marco Bressan nuovo Group data officer

Marco Bressan, data scientist con un'esperienza consolidata, sarà il Group Data Analytics Officer in UniCredit. "Marco guiderà l'introduzione e lo sviluppo di strumenti di analisi avanzati e di nuove tecnologie per supportare e migliorare i processi di controllo interni e le attività commerciali della banca", spiega una nota. ''Marco ha straordinarie conoscenze e abilità nel condurre processi di trasformazione in grandi aziende, e la sua esperienza maturata lavorando con start-up nella sfera dell'analisi dei dati contribuirà ad accrescere lo spirito imprenditoriale e la proattività del nostro Gruppo. Marco è stato uno dei membri fondatori del Transformation Innovation Advisory Board di UniCredit: ha già familiarità con il nostro ambiente e sarà in grado di mettersi subito al lavoro", spiega Wouter Devriendt, responsabile della funzione Finanza e Controllo.

Attualmente Bressan è il Chief Data Scientist e Product Officer di Satellogic, una start-up che ha già creato una costellazione di 21 satelliti per l'osservazione della Terra con l'obiettivo di misurare l'impatto delle iniziative globali per risolvere il problema del cambiamento climatico. In precedenza, è stato Chief Data Scientist di Bbva. Il suo lavoro sulla trasformazione basata sui dati è stato studiato come punto di riferimento nel settore. Prima di Bbva, Bressan è stato Cio di Xerox. Di nazionalità argentina, inizierà a svolgere il suo incarico in UniCredit a partire dall'1 febbraio 2021. Riporterà direttamente a Devriendt e diventerà un membro dell'Executive management committee di UniCredit.