Unicredit presenta la lista del Cda: Padoan e Orcel confermati al vertice

Unicredit conferma al vertice il presidente Padoan e il Ceo Orcel

Il consiglio di amministrazione di Unicredit ha approvato la propria lista per il rinnovo del board, guidata dagli attuali vertici, il presidente Pier Carlo Padoan e l'amministratore delegato Andrea Orcel, che vengono così proposti per la riconferma. All'assemblea verrà proposto un cda formato da 15 membri. La lista è costituita da 12 candidati, inclusi 3 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in linea con i requisiti dello Statuto che prevede la nomina di altri 3 amministratori tratti dalla lista di minoranza che otterrà il maggior numero di voti, uno dei quali ricoprirà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Nella lista oltre a Padoan e Orcel, fanno parte Paola Bergamaschi Broyd, Elena Carletti, Marcus Chromik, António Domingues, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Lara Bartolomé, Maria Pierdicchi. Nella sezione relativa al Comitato per il controllo della gestione figurano i nomi di Paola Camagni, Gabriele Villa e Julie Galbo. I candidati, afferma una nota, sono stati selezionati nel rispetto delle best practice internazionali, della legislazione in materia e delle linee guida della Banca Centrale Europea. Il processo di selezione di quest’anno evidenzia una lista con una idoneità collettiva che garantisce un mix di esperienze e competenze, offrendo una comprensione completa dei principali ambiti di business e dei mercati primari di UniCredit. Ciò è in linea con gli indirizzi strategici che la Banca intende perseguire nei prossimi anni.

Viene inoltre rafforzata la dimensione internazionale del Consiglio, grazie all’inclusione di membri di nazionalità diverse, come il background culturale e l’età. Posta rinnovata enfasi sulla conoscenza e sull’esperienza bancaria combinata con una profonda competenza in materia di rischio e controllo, oltre alla comprovata esperienza nei cda di importanti istituzioni finanziarie quotate in borsa in diversi continenti. Infine tutti gli amministratori non esecutivi della lista sono indipendenti, cosa che, si sottolinea, garantisce una composizione ideale dei Comitati consiliari.