Unicredit, bonus fino a 2.200 euro per ogni dipendente

Bonus fino a 2.200 euro per tutti i 37.000 dipendenti del gruppo Unicredit in Italia. Il riconoscimento - relativo all'anno 2023 e aumentato di circa il 140% rispetto all'anno precedente - è stato concordato oggi grazie a un accordo siglato dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali insieme ai rappresentanti dell'istituto. La notizia è riportata da Mf.

L'accordo sul bonus tiene conto di due fattori principali - la produttività e la redditività - e offre la possibilità di scegliere tra un'erogazione sotto forma di benefit aziendali o in denaro, anche in forma mista. Coloro che optano per il benefit aziendale riceveranno un importo di 1.600 euro legato alla produttività, a cui si aggiungerà un bonus speciale di 511,3 euro correlato alla redditività del 2023 nel gruppo Unicredit Italia e un contributo di 88,7 euro per la polizza dentale, per un totale di 2.200 euro netti e non soggetti a tassazione. Chi invece sceglie la modalità mista riceverà un importo in denaro di mille euro relativo alla produttività, con una tassazione agevolata al 5%. A questa somma si aggiungerà un contributo di 511,3 euro per il benefit aziendale, a cui si sommerà il pagamento della polizza dentale (88,7 euro). La parte relativa ai benefit aziendali sarà accreditata in aprile, mentre il pagamento in contanti avverrà a giugno.

"Grazie all'impegno della Fabi e delle altre organizzazioni sindacali, il contributo di tutti i lavoratori per il raggiungimento dei risultati molto significativi del 2023 è stato ricompensato con un riconoscimento economico significativo, posizionandosi al vertice dei premi aziendali nel settore del credito", dichiara Stefano Cefaloni, coordinatore della Fabi in Unicredit. "Oltre all'aspetto economico, viene potenziato il perimetro del welfare in Unicredit, che diventa un valido strumento anche per valorizzare gli aspetti legati alla conciliazione tra lavoro e vita privata".