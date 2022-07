Unicredit, Ubertalli sbatte la porta: la guida dell'Italia passa a Orcel

Unicredit: "Il successo dell'Italia è fondamentale per quello del nostro Gruppo così come è essenziale un loro allineamento reciproco"

Il capo della divisione di Unicredit Italia, Niccolò Ubertalli, lascia dopo un anno la direzione delle attività del Paese. Andrea Orcel, attuale amministratore delegato, assumerà il ruolo di Head of Italy, affiancato da Remo Taricani che guiderà le attività quotidiane del business sotto la sua supervisione. Lo comunica Piazza Gae Aulenti in una lettera a firma direttamente dal Ceo Orcel e del presidente Pier Carlo Padoan, inviata questa mattina ai dipendenti dell'istituto di credito visionata dall'Adnkronos.

"Nel 2021, si legge, abbiamo preso la decisione di rendere l'Italia un business autonomo, a conferma della fondamentale importanza che l'Italia ricopre all'interno del nostro Gruppo, per garantirle una propria identità e lo spazio necessario per crescere e raccogliere il merito dei propri successi".

"Questa strategia, scrivono i vertici, è stata confermata dai traguardi conquistati negli scorsi mesi e ha permesso di costruire i primi solidi passi per la realizzazione di Unicredit Unlocked in Italia, il cui piano viene confermato. La prossima fase di Unicredit Unlocked ci vede pronti a rafforzare la presenza dell'Italia a livello di Gruppo, permettendole di muoversi più velocemente nel suo processo di trasformazione e nella realizzazione delle nostre ambizioni, pur in un contesto che sappiamo essere volatile".

"Per questo, si legge ancora, il consiglio di Amministrazione ha deciso di assegnare all'amministratore deelgato del gruppo il ruolo di Head of Italy. Il successo dell'Italia è fondamentale per quello del nostro Gruppo così come è essenziale un loro allineamento reciproco. Lo spostamento del business italiano sotto la diretta responsabilità dell'ad renderà più efficace tale allineamento e consentirà di accelerare l'esecuzione del nostro piano strategico".

L'attuale team manageriale e i responsabili regionali, si legge nella missiva, "Luisella Altare, Annalisa Areni, Marco Bortoletti, Andrea Burchi, Roberto Fiorini, Paola Garibotti, Salvatore Malandrino, sono i cardini del nostro business italiano e manterranno il loro ruolo, continuando a guidare il business e a servire i clienti come hanno fatto finora con successo. Niccolò Ubertalli cederà quindi le sue attività con effetto immediato. Vogliamo ringraziarlo per il suo contributo alla crescita di Unicredit con i ruoli ricoperti in Est Europa e come Head of Italy. Gli auguriamo pertanto tutto il meglio per il futuro", scrivono Orcel e Padoan.