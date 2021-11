UniCredit vince il Private Banking Award e riorganizza l'organigramma del WM

Unicredit sul podio del Private Banking, la banca di Orcel è la migliore d'Italia

UniCredit sul podio del Private Banking Award 2021, il prestigioso contest riservato ai principali protagonisti del mercato italiano, come Miglior Banca italiana Big. Il riconoscimento è stato attribuito a UniCredit per la creazione della divisione italiana che integra Wealth Management e Private Banking, scelta che rafforza l'offerta di qualità per la clientela con patrimoni elevati ed esigenze articolate.

La consegna del premio è avvenuta nel corso della tradizionale kermesse milanese organizzata a Palazzo Mezzanotte, nel quadro del ciclo di eventi ForbesLIVE e tenuta a battesimo da Private, tra i più autorevoli mensili italiani dedicato al settore, davanti ad una platea composta dai top manager delle principali realtà italiane e internazionali legate ai mondi del Private Banking e del Wealth Management.

A ritirare il Private Banking Award 2021 è stato Stefano Vecchi, da ottobre alla guida della nuova Divisione Wealth Management e Private Banking Italia di UniCredit che ha commentato: “Sono orgoglioso di questo riconoscimento, conseguito grazie alla capacità di visione strategica del nostro gruppo e al grande lavoro di squadra di cui è capace il nostro team di talento. Questo premio attesta che siamo sulla strada giusta per realizzare la nostra principale ambizione: essere il top player del Wealth Management e Private Banking in Italia.