Usa 2020, i mercati scommettono su Biden. Serve la cura di 'Sleepy Joe'

Cosa si attendono i mercati azionari dalle elezioni americane e qual è lo scenario preferito dagli investitori internazionali? E il migliore presidente per l'economia americana in questo momento? Alla vigila del voto per le Presidenziali negli States, Affaritaliani.it lo ha chiesto a Didier Saint-Georges, managing director e membro del comitato strategico di investimento di Carmignac, asset manager transalpino che gestisce 34 miliardi di euro di patrimonio. In che modo poi le elezioni americane impatteranno sull'economia europea? E su quella cinese?



L'INTERVISTA





Siamo vicini all'esito della partita elettorale per la Casa Bianca fra Joe Biden e Donald Trump. Cosa si attendono le borse dalle elezioni americane?

"Negli ultimi due mesi i mercati si sono progressivamente posizionati per la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. Tuttavia i risultati delle elezioni al Senato, essenziali per la futura politica fiscale, si giocheranno sul filo di lana. Negli ultimi mesi, quindi, abbiamo assistito solo a una certa rotazione delle azioni verso i settori più ciclici, rotazione che si è bruscamente interrotta quando la minaccia del ritorno del virus è diventata realtà".

Qual è lo scenario preferito dagli investitori internazionali?

"Gli investitori vorrebbero soprattutto chiarezza. L’agenda di Trump, con tasse ancora più basse e una maggiore deregolamentazione, sarebbe un fattore positivo, ma anche l’ingente pacchetto di stimoli sotto l'amministrazione Biden avrebbe un effetto analogo".



Didier Saint-Georges (Carmignac) Didier Saint-Georges (Carmignac)

E quindi?

"Per ogni scenario si avrebbe un’allocazione settoriale diversa: settori più ciclici, industriali e green con Biden, un maggior peso su finanziari ed energetici con Trump".

Durante la campagna elettorale, Trump e Biden hanno dimostrato di avere un approccio molto differente nella gestione della pandemia di Covid-19. Quale sarebbe quello migliore per l'economia americana, la prima grande sfida che attende il nuovo inquilino della Casa Bianca, vista la forte ripresa dei contagi?

"In questa fase non è ancora chiaro quale possa essere il modo più efficiente di affrontare la pandemia e la situazione resterà tale fino a quando non si troverà un vaccino. La scelta è tra cercare di sradicare la pandemia attraverso lockdown rigidi, con costi immediati molto elevati, ma con una migliore visibilità a medio termine, oppure affrontare la pandemia attraverso misure più morbide che possono essere meno dannose per l'economia, ma che protraggono la minaccia più a lungo. La proposta di Biden potrebbe coincidere con la prima opzione, quindi con una politica improntata a lockdown abbastanza rigorosi, ma sarebbe compensata da un ampio sostegno finanziario da parte del governo statunitense".





In che modo le elezioni americane impatteranno sull'economia europea?

"Oggi per l'Europa la gestione della crisi Covid è più importante delle elezioni americane. Tuttavia si può tranquillamente sostenere che la politica economica ed estera di Trump non è stata d'aiuto all'Europa. L'agenda di Biden sarebbe a prima vista più costruttiva per la cooperazione internazionale, e in particolare per l'asse USA-Europa. Dobbiamo però tenere presente che, a fronte di un periodo di difficoltà economica, gli Stati Uniti si concentreranno inevitabilmente prima di tutto sui propri interessi. In particolare, il programma di Biden, finanziato da un ampio sostegno monetario, potrebbe indebolire in modo sostanziale il dollaro USA e questo potrebbe rivelarsi dannoso per il commercio estero europeo e aumentare le pressioni deflazionistiche".







E sull'economia cinese?

"La posizione nei confronti della Cina rimarrà probabilmente molto ferma, perché gode di un sostegno bipartisan negli Stati Uniti. Tuttavia, sotto Biden sarebbe probabilmente più 'basata sulle regole'. In ogni caso, oggi la Cina è convinta di dover ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda la tecnologia e le elezioni non cambieranno questa convinzione."



Quali sono i settori che in Europa potrebbero beneficiare in borsa di una vittoria di Biden? E quali, al contrario, quelli che potrebbero essere premiati da una riconferma di Trump?

"Se la vittoria di Biden fosse accompagnata da un grande stimolo fiscale, l'Europa potrebbe essere in grado di trarre vantaggio da questa prospettiva. Questo favorirebbe i settori industriali e legati all’export nel vecchio continente. Al contrario, una vittoria di Trump continuerebbe a favorire i mercati azionari statunitensi e la sottoperformance delle loro controparti europee sarebbe lo scenario dominante. Ma per il momento è bene ribadire che affrontare la crisi Covid è un fattore più pressante per l'Europa rispetto all'esito delle elezioni americane".

