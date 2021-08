Usa e Covid-19, crescono l’economia e i contagi.100000 al giorno dalla Delta

L'economia statunitense continua a liberarsi velocemente dagli effetti nefasti della pandemia e sta mostrando un trend in rapida crescita.

La disoccupazione è calata a luglio al 5,4%. E’ questo il livello più basso il livello dall'inizio della diffusione del Coronavirus. A marzo 2020 era al 4,4% e ad aprile 14,8%.

Solo nel mese scorso sono stati recuperati quasi un milione di posti di lavoro, secondo quanto riferito dal Dipartimento del Lavoro.

Un rimbalzo inaspettato e potenzialmente da boom economico.

Ma a spegnere un po’ il crescente ottimismo vi è la crescita forte dei contagi a causa della variante Delta che sta dilagando nei non vaccinati soprattutto negli stati del Sud, Florida in testa, ad un ritmo di 1000000 casi giornalieri. All’inizio della pandemia , quando ancora i vaccini non erano stati messi sul mercato, i contagi avevano una media di 11000 al giorno. Gli osservatori economici temono perciò un'ulteriore interruzione della crescita per le possibili restrizioni che la nuova variante potrebbe imporre.

In ogni caso la riapertura delle scuole e il ritorno quasi normale dei servizi hanno spinto la ripresa dei posti di lavoro persi. Hotel e ristoranti hanno chiuso buoni conti a luglio, recuperando ben 327.000 posti di lavoro.

Pure nel scuole sono stati ripresi 221.000 nuovi impieghi.

Questi due comparti da soli rappresentano oltre il 50% dei posti di lavoro creati nel più grande boom di posti di lavoro da metà 2020.

Smentito così il pessimismo degli economisti che avevano paventato una perdita di oltre 800000 posti di lavoro.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha voluto, di fronte a questi dati, non sventolare troppe bandiere di trionfo "Il mio messaggio oggi non è di vittoria ma di cautela perchè dobbiamo ancora sconfiggere la variante Delta per garantire stabilità alla crescita.Avremo sicuramente alti e bassi lungo la strada mentre i casi di Coronavirus continueranno per un po’ ad aumentare. Ma quello che è indiscutibile è che il nostro piano sta funzionando, produce risultati e sta facendo avanzare il paese”.

Quello che indiscutibile è che l’economia americana sta viaggiando forte. Gli imprenditori lamentano però crescenti difficoltà nel trovare lavoratori. Alcuni ne danno la responsabilità ai sussidi federali di disoccupazione, che, oltre al regolare sussidio statale, forniscono 300 dollari a settimana ai disoccupati.

“Il mio consiglio ai datori di lavoro che dicono di non trovare lavoratori? Pagateli di più” ha detto Biden a fine giugno. E gli stipendi sono aumentati del 4%.

Il Covid-19 ha stoppato una crescita ininterrotta di 128 mesi portando il paese in una breve recessione e ha portato l’economia a stelle e strisce in una breve ma profonda recessione nella scorsa primavera.

Con il lockdown sono stati persi 22 milioni di posti di lavoro ma da allora ne sono stati recuperati 17 milioni. Pur mancandone all’appello ancora 5 milioni gli esperti sono solo moderatamente preoccupati poiché credono che la variante sarà bloccata accelerando le vaccinazioni ai tanti indecisi.

Comunque la nuova ripresa dei contagi ha obbligato alcuni governi locali a reimporre l'uso della mascherina e altre restrizioni. Nei prossimi mesi si vedrà che riflesso avranno avuto sull’economia reale.