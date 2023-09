Usa, l’estate tinge il dollaro di rosa. Le quattro “ragazze terribili”

Usa, tanti miliardi aggiunti al PIL americano

In America, quest’estate, il dollaro si è tinto di rosa. Questo perchè quattro “ragazze” terribili come Taylor Swift, Beyoncé, Margot Robbie, la protagonista e produttrice di Barbie e Greta Gerwig, la regista hanno movimentato business nelle loro rispettive attività, tra luglio e settembre attività, pari a qualcosa come 7 miliardi di dollari. Una cifra stimata in un rapporto di Morgan Stanley che ha osservato la spesa per i concerti delle due star e il successo stratosferico del film Barbie.

Sono risultati impressionanti e non sorprende quindi che Taylor Swift possa organizzare 25 concerti negli States ad ognuno dei quali la spesa media tra voli, hotel, ristoranti e biglietti sarà di circa 1200 dollari a persona. Ed ancora Taylor Swift arriverà nel 2024 in Spagna “The Eras Tour” con un unico concerto programmato il 30 maggio allo Stadio Santiago Bernabéu. In un solo giorno i biglietti sono stati messi in vendita il 13 luglio e sono andati esauriti lo stesso giorno. E i tanti fans insoddisfatti hanno creato un hastag per un secondo concerto. Ancora a buon mercato se si paragonano questi costi a quanto andranno a spendere i fans di Beyoncé per partecipare al suo Renassaince World Tour, qualcosa come 1800 dollari in media per pacchetto completo.

