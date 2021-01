Usa, piano anti-virus da 1.900 miliardi. Biden: 2.000 dollari a famiglia

Risorse per 415 miliardi di dollari destinate alla lotta contro il virus e alla distribuzione dei vaccini (160 miliardi), circa 1.000 miliardi di dollari in aiuti diretti alle famiglie, circa 440 miliardi di dollari per le piccole imprese e comunità particolarmente colpite dalla pandemia, di cui 350 miliardi di dollari di aiuti pubblici agli Stati, un elemento che secondo gli osservatori renderà subito indigesta la proposta ai Repubblicani, rendendo vane le speranze di un via libera bipartisan.





Il presidente eletto Usa Joe Biden ha svelato un nuovo piano di stimoli di emergenza da 1.900 miliardi di dollari, che sarà seguito nelle prossime settimane da un piano di investimenti per rilanciare l’economia. Con il sostegno ulteriore alle famiglie statunitensi, si prevede di aggiungere 1.400 dollari all'assegno da 600 già stanziato da una precedente misura: "Finiremo il lavoro per dare in tutto duemila dollari alle persone che ne hanno più bisogno", ha spiegato Biden, presentando il pacchetto di aiuti, battezzato "piano di salvaguardia”.

Di fronte alla portata della crisi economica innescata dal Covid, "non possiamo permetterci di stare a guardare", ha aggiunto Biden. Assegni alle famiglie, fondi per riaprire scuole, soldi per accelerare test e vaccini, contributi per piccole imprese o ancora più aiuti alimentari: le misure devono rispondere all'emergenza, e impedire che il Paese sprofondi ulteriormente nel crisi.

Il credito d'imposta per i bambini aumenterà da 2.000 a 3.000 dollari per quest'anno, con 600 dollari aggiuntivi per i bambini sotto i 6 anni e nuove regole che faranno si' che vengano beneficiate soprattutto le famiglie piu' povere. Il piano include anche denaro per aiutare le famiglie con i costi dell'affitto e l'assistenza all'infanzia

Seguirà un piano di investimenti nella green economy, le cui linee guida saranno definite nelle prossime settimane. Si tratterà di creare "milioni" di posti di lavoro. Riferendosi al 20 gennaio, giorno di insediamento del nuovo presidente ha detto: "Mercoledì iniziamo un nuovo capitolo. Io e la vicepresidente eletta faremo il nostro meglio. Non usciremo da questa crisi in un giorno, ma ne usciremo e ne usciremo insieme”.

La sua proposta di nuovi aiuti economici sarà il primo test per provare la capacità dell'ex senatore di lavorare con un Congresso diviso, in cui i democratici avranno però il controllo di entrambe le Camere, e mantenere la promessa di far uscire il Paese dalla crisi del coronavirus. "Durante questa pandemia - ha detto ancora Biden - milioni di americani, senza nessuna colpa, hanno perso la dignità ed il rispetto che viene con un lavoro ed un salario, c'è una grande, vera sofferenza nell'economia reale".

Biden entrerà in carica mercoledi' mentre il bilancio delle vittime del coronavirus negli Usa ha superato ripetutamente i 3.000 morti al giorno nelle ultime settimane e il Paese sta affrontando le ricadute economiche dovute alle continue chiusure di imprese e scuole. Il Senato dovrà anche tenere il processo per l'impeachment del presidente uscente Donald Trump, dopo che la Camera lo ha messo sotto accusa per la seconda volta. Biden vuole che il Congresso agisca rapidamente per affrontare quella che considera un'emergenza nazionale, hanno detto ieri i funzionari dell'amministrazione in arrivo.

La presentazione dell'atteso piano anti-crisi da parte del futuro presidente Usa non basta però agli investitori che in avvio sembrano più preoccupati dall'aumento dei casi Covid in Cina e nel resto del mondo. Una risalita dei contagi che rafforza i timori sulle prospettive della ripresa economica globale. E cosi' nelle prime battute sono deboli le principali Borse europee, a partire da Milano (-0,1%) dove si attende di capire quale direzione prendera' la crisi del governo Conte. Perdono terreno in apertura anche Londra (-0,4%), Madrid e Francoforte (-0,5%), ultima Parigi (-0,6%).

Neanche le rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, sul sostegno all'economia hanno migliorato l'umore dei mercati mentre ha frenato la Borsa di Tokyo (-0,6%), dopo una serie di cinque sedute positive e gli indici ai massimi dal 1990.