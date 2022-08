Vacanze, boom-Grecia: torna al livello pre-Covid con 32 milioni di turisti

La Grecia è tornata ai livelli preCovid: nel 2022, 32 milioni di turisti

Il governo greco prevede di raggiungere 32 milioni di turisti nell'estate 2022, tornando quindi ai livelli preCovid.

Gli arrivi dall'estero per via aerea nel mese di giugno sono stati 3.481.000 milioni (+193% rispetto a giugno 2021), sfiorando i livelli del 2019 quando l'anno si era concluso con 32 milioni di visitatori e ricavi pari a 18 miliardi di euro. Se non un ritorno a questi livelli, c'è ottimismo sul raggiungimento di un afflusso pari all'80/90% di quel traguardo da record.