Vacanze sulla neve? Un lusso per pochi. Via alla stagione sciistica, dal Trentino alla Sicilia: oltre 100 euro al giorno per uno skipass

Apre la stagione sciistica: ecco le mete più gettonate e le tariffe più convenienti

La stagione sciistica prenderà ufficialmente il via nel weekend del 29-30 novembre. Sebbene l’offerta delle piste sia ancora ridotta, grazie al freddo e ai cannoni sparaneve già in funzione, gli impianti iniziano pian piano a riempirsi. Ma il turismo in montagna sta cambiando. Come? Gli skipass sono diventati sempre più un lusso, e i rincari toccano sia quelli giornalieri che stagionali, spingendo i turisti a optare per formule più flessibili come gli skipass a ore. Nonostante ciò, i prezzi italiani rimangono ben al di sotto delle cifre astronomiche di località americane come Aspen (250 euro al giorno) o Copper Mountain, dove il costo stagionale supera i 1.400 euro.

Secondo il portale di prenotazioni Holidu, che ha analizzato le preferenze degli utenti per la stagione 2024-2025, il Trentino-Alto Adige resta la meta preferita degli italiani con 16 località su 40, tra cui Merano 2000 (59 euro), Alta Badia (76 euro), Ortisei (97 euro) e Madonna di Campiglio (104 euro). La Lombardia tiene invece testa con località come Madesimo (46 euro), Valmalenco (57 euro), Livigno, tra le favorite (67 euro) e Bormio (68 euro).

Segue a ruota la Valle d’Aosta, dove sono stati registrati rincari del 6,6%, con località iconiche come Breuil-Cervinia (62 euro) e Courmayeur (93 euro). L’Abruzzo invece mette in pista prezzi molto più competitivi con Alto Sangro-Roccaraso/Rivisondoli (56 euro al giorno), Ovindoli (50 euro) e Pescasseroli (47 euro). Ma tra le destinazioni più accessibili spiccanoinvece la Sicilia con Nicolosi (28 euro) ed Etna Nord (32 euro), e il Piemonte con Bardonecchia (49 euro), Riserva Bianca - Limone Piemonte (47 euro), che offrono un’esperienza diversa dalla tradizionale vacanza sulla neve, senza sforare di troppo il budget.

Non c’è solo l’Italia: anche le mete estere attirano molti appassionati di sci, ma spesso con costi non del tutto bassi. Chamonix-Mont-Blanc (63 euro), St. Moritz (101 euro) e Zermatt (128 euro) sono tra le mete più richieste fuori dal Belpaese.