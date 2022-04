Venture Capital, nel trimestre investiti 420 mln: in crescita del 35% sul 2021

Venture capital, la fotografia realizzata da Cross Border Growth Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance

Fintech, Food and Agriculture e Life Sciences: nel primo trimestre dell'anno crescono gli investiti nel Venture Capital in Italia, mettendo a segno 420 milioni di euro di investimenti, per un totale di 54 round di finanziamento, con una crescita dei capitali investiti pari al 35% rispetto allo stesso periodo dello stesso trimestre del 2021.

La fotografia è stata scattata dal primo Osservatorio sul Venture Capital in Italia, realizzato da Cross Border Growth Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance, l'associazione italiana del Venture Capital, degli investitori in innovazione e delle startup e pmi innovative.

Approfondendo l'analisi per settori, Fintech si posiziona in testa con 253,5 milioni raccolti nel primo trimestre con 9 round. Al secondo posto si trova il Food and Agriculture (53,5 milioni in 4 round), seguito dal Life Sciences (47,5 milioni in 7 round).

Gli investimenti in questi tre macrosettori pesano per quasi l'85% del raccolto nel trimestre. "Siamo molto soddisfatti per la predisposizione del primo Osservatorio perche' consci della necessita' di produrre con regolarita' dati di mercato certi ed affidabili", spiega Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance.

"Siamo orgogliosi di aver co-ideato con Italian Tech Alliance il primo Osservatorio trimestrale sul Venture Capital italiano, un importante momento di condivisione dei principali numeri, achievement e trend del settore", evidenzia Fabio Mondini de Focatiis, founder & ceo di Cross Border Growth Capital.