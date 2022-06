Venture capital, volata nel 2021: in Italia il mercato vale 1 miliardo di euro

Venture Capital in Italia, Lombardia e Lazio le regioni capofila con l'80% degli investimenti di tutto il Paese

Volano i finanziamenti di venture capital in Italia. Nel 2021 hanno superato quota 1 miliardo di euro, un valore che più che raddoppiato rispetto al 2020, con un incremento di oltre l'80% e 273 operazioni, per un valore medio di 3,8 milioni di euro.

Il report di Bain & Company mette in evidenza come le tre maggiori operazioni nel 2021 abbiano rappresentato il 28% del valore totale. Nei primi tre mesi del 2022 gli investimenti Venture Capital in Italia ammontano a 365 milioni di euro, in linea con quanto osservato nel Q1 2021 (359 milioni di euro) ma con un numero di deal nettamente inferiore rispetto allo scorso anno (31 deal nel Q1 2022 vs. 61 registrati nel Q1 2021). Da notare che le principali operazioni del 2022 finora riguardano startup che hanno già raccolto importanti capitali nel 2021, come Scalapay ed Everli.