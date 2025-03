Versace, terremoto ai vertici. Donatella lascia a sorpresa la direzione artistica. Già pronto il sostituto

Versace, terremoto ai vertici. Donatella lascia a sorpresa la direzione artistica

Donatella Versace lascia il ruolo di direttore artistico della maison di moda. Lo annuncia Capri Holdings, il colosso che dal gennaio 2019 detiene la Gianni Versace ed è inoltre proprietario del brand Michael Kors e Jimmy Choo.

Versace: Dario Vitale nuovo direttore creativo da aprile

Sarà Dario Vitale il nuovo direttore creativo dal prossimo primo aprile, prendendo così il posto di Donatella Versace che sarà Global Chief Ambassador. Lo ha annunciato Capri Holdings. Nel suo nuovo ruolo Donatella Versace "si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Versace e continuerà a promuovere il marchio a livello globale". Vitale precedentemente era Design and Image Director di Miu Miu.

Come ha spiegato John D. Idol, Presidente e Amministratore Delegato di Capri Holdings, "gli annunci di oggi fanno parte di un attento piano di successione per Versace". Vitale si è detto "davvero onorato" in quanto la Maison Versace "ha un patrimonio unico che si estende su decenni e ha plasmato la storia della moda". Per lui, "è un privilegio contribuire alla crescita futura di Versace e al suo impatto globale attraverso la mia visione, competenza e dedizione”.