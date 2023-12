Ville Berlusconi, Sotheby's come broker: gli eredi puntano a ricavare 1 mld

Ville Berlusconi, gli eredi fanno cassa. Vendite affidate ad una prestigiosa casa d'aste internazionale

Continua l'operazione di snellimento dell'immenso patrimonio lasciato da Silvio Berlusconi ai suoi cinque figli. Marina e Pier Silvio hanno deciso di privarsi di alcuni immobili appartenuti a loro padre e per trarne il maggior profitto hanno puntato su una nota casa d'aste: Sotheby's. Così i figli del Cavaliere - si legge su Milano Finanza - cercano di valorizzare al massimo questa importante fetta dell'eredità lasciata, si tratta di un valore complessivo stimato intorno al miliardo. Gli eredi vorrebbero mettere tutto in vendita, salvo poi entrare in gioco nelle aste come acquirenti per i singoli cespiti del portafoglio immobiliare accumulato da Berlusconi. Tra i vari broker a cui i figli hanno deciso di affidare l'operazione, compare anche la prestigiosa casa d'aste del Regno Unito.

Una scelta che potrebbe portare ad un'ulteriore aggiunta di valore dell'intero pacchetto. I proventi delle vendite - prosegue Milano Finanza - dovrebbero essere poi spartiti secondo lo schema delle proporzioni individuate già nell'ambito della definizione del nuovo assetto di Fininvest, che vede ora Marina e Pier Silvio al 53% (congiunto) e i fratelli Barbara, Eleonora e Luigi al 47%. Ma di tutto questo pacchetto di ville non farà sicuramente la tenuta di Villa San Martino ad Arcore, i figli non hanno nessuna intenzione di privarsi della casa tanto cara a loro padre. Marina avrebbe già espresso il suo interesse per Villa Campari a Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Nel pacchetto di case in vendita, invece, potrebbero finire anche Villa Certosa a Porto Rotondo, Villa Macherio e Villa Grande a Roma.