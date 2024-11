Violenza sulle donne, Confindustria Assoimmobiliare promuove un linguaggio ampio e aperto a differenze tra associati

Confindustria Assoimmobiliare, Associazione di riferimento per i principali operatori ed investitori istituzionali del Real Estate in Italia, riafferma il proprio impegno nella lotta contro le discriminazioni, gli stereotipi e la violenza di genere, promuovendo attivamente l'uso di un linguaggio rispettoso e consapevole delle diversità all'interno del settore.

"Le parole hanno un enorme potere nel modellare la realtà e le relazioni umane, afferma Davide Albertini Petroni, presidente di Confindustria Assoimmobiliare. "Adottare un linguaggio ampio e inclusivo è un passo essenziale per creare un ambiente in cui ogni persona possa sentirsi rispettata e valorizzata, indipendentemente dal genere, dall’orientamento sessuale, dalle caratteristiche fisiche e sociali, o dal background etnico, culturale e religioso."

Attraverso il Comitato Sostenibilità, presieduto da Samah Mohamed (Generali Real Estate), ed il Tavolo Diversity & Inclusion, presieduto da Letizia Cantini (Svicom SpA SB), Confindustria Assoimmobiliare ha avviato iniziative concrete per promuovere tali valori. Tra queste, la creazione della Carta dei Valori D&I, la definizione di KPI per misurare l’efficacia delle iniziative D&I nelle Aziende, e la condivisione delle Best practice tra le Aziende associate. Queste azioni, attualmente in fase di implementazione, saranno promosse nei prossimi mesi all’interno dell’Associazione.

"Il Real Estate svolge un ruolo chiave nel garantire spazi sicuri e accoglienti per ogni persona", aggiunge Davide Albertini Petroni. "Partendo da un linguaggio consapevole delle diversità, possiamo contribuire concretamente alla costruzione di comunità in cui stereotipi e discriminazioni non trovino spazio. È lo spazio stesso a favorire nuove modalità di relazione, in cui ogni forma di limitazione ed esclusione non ha applicazione."

Confindustria Assoimmobiliare invita tutti i player del Real Estate a unirsi in questo impegno, adottando pratiche di comunicazione inclusive che abbraccino le differenze, e promuovendo una cultura di rispetto, uguaglianza ed equità.