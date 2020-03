Virus, Di Maio: “Pronti 716 mln di €: salviamo l’export e il Made in Italy”

Coronavirus, Di Maio: 716 milioni per Made in Italy ed export

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato "un totale di 716 milioni di euro" per il Made in Italy e rilanciare l'export italiano. "Vi assicuro che li vogliamo spendere al meglio", ha spiegato il capo della Farnesina durante la presentazione del piano straordinario per la promozione del Made in Italy per fare fronte al nuovo coronavirus. Tra i punti indicati vi sono "il credito alle imprese, una campagna straordinaria di comunicazione per il marchio Italia e le informazioni per l'internazionalizzazione", ha aggiunto.

CORONAVIRUS: DI MAIO SU VIDEO CANAL +, 'IRRISPETTOSO PRENDERSI GIOCO DEGLI ITALIANI'

Un video "che considero di dubbio gusto e inaccettabile: comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l'emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta così, in un post su Facebook, un video della tv privata francese Canal + nel quale si ironizza sul coronavirus, la pizza e gli 'untori italiani'. "Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi - fa sapere il titolare della Farnesina - Esigiamo rispetto. I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa". Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia, una pizza come non l'hanno mai mangiata nella loro vita. Li invito a rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo - continua Di Maio - Soprattutto in queste circostanze, come ho ripetuto più volte, i media avrebbero l'obbligo morale di fornire una informazione corretta e trasparente sulla reale dimensione del fenomeno in Italia". "Purtroppo - conclude il ministro - non è quello che sta accadendo e questo sta danneggiando la nostra economia e i nostri imprenditori. Questo video, che non pubblico per non contribuire alla sua diffusione, malgrado sia satirico, ne è la dimostrazione".

CORONAVIRUS, ALLA FARNESINA PIANO PER MADE IN ITALY

La giornata economica di oggi ha visto tra i suoi principali appuntamenti la presentazione alla Farnesina del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy, che è stata aperta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Sono intervenuti anche Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca, Paola Pisano, Ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, l'attenzione rimane sempre puntata sulla reazioni dei mercati. Sul fronte dei dati macroeconomici. L'Istat diffonde la stima provvisoria dei dati su occupati e disoccupati, di gennaio 2020. Da Bruxelles arrivano i dati sull'inflazione relativi al mese di febbraio Al Cnel si svolgono le audizioni del Gruppo di lavoro su welfare e previdenza: Cgil (Ezio Cigna); Cisl (Ignazio Ganga e Valeria Picchio); Uil (Domenico Proietti e Fabio Porcelli); Covip (presidente Mario Padula); Acli (presidente Roberto Rossini e vicepresidente Emiliano Manfredonia).