Vittoria Assicurazioni, utile netto a 74,4 milioni di euro nel 2019.

Vittoria Assicurazioni chiude l’esercizio del 2019 con risultati "più che positivi", nonostante un anno caratterizzato da una "maggiore incidenza dei sinistri gravi e derivanti da fenomeni atmosferici rispetto allo scorso esercizio", come riporta una nota stampa ufficiale. "Tutti i target indicati nel piano 2017-2019 - prosegue la nota - sono stati pienamente raggiunti".

Nel 2019, I premi Danni (lavoro diretto) sono aumentati del 2,1%, mentre i premi Vita (lavoro diretto) hanno rilevato un aumento del 9,4%. Il rapporto Sinistri a Premi 2 Rami Danni (lavoro conservato) è stato pari al 65,1% (67,6% nel 2018) e il Combined Ratio 3 al 89,7% (92,5% nel 2018).

La Compagnia ha archiviato il 2019 registrando un utile netto civilistico di 74,4 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato dell'anno precedente (non considerando gli effetti straordinari derivanti dalla vendita della partecipazione Camfin che hanno influenzato il precedente esercizio). Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 569,2 milioni di euro.

"Il 28 giugno 2019 - prosegue la nota - è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Vittoria Capital S.p.A in Vittoria Assicurazioni S.p.A., (data effetto contabile 1 gennaio 2019) autorizzata da IVASS in data 13 febbraio 2019. I principali effetti sono stati l’elisione del finanziamento fruttifero infragruppo pari a 300 milioni di euro e della rispettiva quota interessi e la riduzione del patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni al 1° gennaio 2019 (valori Italian-GAAP), che passa da 810,3 milioni di euro a 514,3 milioni di euro".

Il Solvency II Ratio si è attestata al 191,5% (formula standard e utilizzo di Undertakings Specific Parameters).

Il CdA di Vittoria Assicurazioni proporrà all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,3 euro per azione (invariato rispetto all’esercizio precedente). Il dividendo sarà pagato a partire dal 6 maggio 2020 previo stacco della cedola n. 38 in data 4 maggio 2020.