Vodafone annuncia centinaia di licenziamenti

Vodafone riduce i costi e annuncia un'ondata di licenziamenti

Licenziamenti a non finire. Dopo i colossi del Big Tech come Amazon, Twitter e Meta, ora anche Vodafone si prepara a centinaia di tagli al personale. A rivelarlo è il Financial Times, che aggiunge che la maggior parte dei licenziamenti dovrebbe riguardare i dipendenti del quartier generale di Londra.

Tuttavia, la riduzione dell’organico non avverrà subito, ma verrà distribuito nell’arco di cinque anni. L’obbiettivo è la riduzione dei costi stimata in circa 1 miliardo di dollari.

Nel frattempo, ai vertici di Vodafone ci sono stati diversi cambiamenti, con il passo indietro di Nick Read dal ruolo di Ceo, ora affidato ad interim a Margherita Della Valle.