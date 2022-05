Vodafone, Emirates Tlc diventa il primo socio: affare da 4,4 miliardi

Vodafone: a società EAU il 9,8% per 4,4 mld, diventa primo socio

E&, la società di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti precedentemente nota come Emirates Telecommunications e famosa con il marchio Etisalat, ha acquistato il 9,8% di Vodafone per 4,4 miliardi di dollari diventandone il suo primo azionista. E& in una nota ha chiarito di non avere intenzione di fare un'offerta per l'intero capitale del gruppo Vodafone, che a sua volta ha affermato di essere impaziente di costruire una relazione a lungo termine con e&, "Consideriamo questo investimento come una buona opportunita' per e& e per i suoi azionisti, in quanto ci consentirà di migliorare e sviluppare il nostro portafoglio internazionale, in linea con la nostra ambizione strategica", ha dichiarato il Ceo della societa' degli Emirati Arabi, Hatem Dowidar.

L'investimento si colloca all'interno di un panorama che vede Abu Dhabi molto attiva già da anni. Giusto per citare un esempio attuale, c'è il gruppo emiratino Mubadal, col 20% del capitale, nel fondo del Bahrain Investcorp, che ha fatto shopping in settori diversi e ora è in trattativa per il Milan. Proprio Investcorp in passato era stato socio di marchi eccellenti, come Tiffany, Gucci e Saks. Del marzo scorso poi un accordo tra il gruppo ospedaliero San Donato e Brs Ventures Investment, capofila di Nmc Healthcare, primo gruppo ospedaliero degli Emirati Arabi. Ad aprile invece l'Abu Dhabi Investment Authority e' stata tra gli investitori in un consorzio con Kkr, che ha lanciato un'offerta da 15 miliardi di dollari per la rete di ospedali Ramsay, in Australia, così come a marzo è entrata come controllante nel fondo di private equity Usa Rockpoint con 2 miliardi di dollari per investimenti industriali.

