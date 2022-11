Vodafone, i servizi spingono i ricavi: in Italia cresce la rete fissa del 3,4%

Vodafone, nel semestre i ricavi da servizi crescono del 2,5%, l'utile operativo sfiora i 3 mld

Il gruppo di telefonia mobile e fissa mette a segno un semestre "resiliente", nonostante il contesto macroeconomico difficile: i ricavi da servizi crescono del 2,5%, mentre l'utile operativo aumenta del 12% a 2,9 miliardi di euro come conseguenza di una quota maggiore di proventi da società collegate e joint venture e minori ammortamenti. I ricavi totali sono aumentati del 2% a 22,9 miliardi.

L'ebitdal rettificato è diminuito del 2,6% a 7,2 miliardi, a causa di un accordo legale una tantum dell'anno precedente in Italia, 1,4 punti percentuali di trascinamento anno su anno, e una sottoperformance commerciale in Germania, come precisa una nota del gruppo. Il gruppo ha realizzato un utile di periodo di 1,2 miliardi, nello stesso semestre dell'anno precedente era 1,3 miliardi, in quanto l'aumento dell'utile operativo e del reddito da investimenti è stato compensato da una maggiore imposta sul reddito, attribuibile a crediti d'imposta differiti una tantum rilevati nel precedente esercizio.

Vodafone, Read: "Il nuovo obiettivo è il risparmio dei costi di oltre 1 miliardo"

"In un contesto macroeconomico difficile, quest'anno stiamo offrendo una performance resiliente, oltre a compiere buoni progressi con le nostre priorità operative e di portafoglio", ha spiegato il Ceo del gruppo Vodafone Nick Read commentando i risultati del semestre al 30 settembre. "Stiamo adottando una serie di misure per mitigare il contesto economico caratterizzato da costi energetici elevati e aumento dell'inflazione", ha aggiunto. "Queste, ha sottolineato Read, includono intraprendere azioni sui prezzi in tutta Europa, supportando allo stesso tempo i nostri clienti più vulnerabili e promuovendo misure di efficienza energetica. Oggi annunciamo anche un nuovo obiettivo di risparmio sui costi di oltre 1 miliardo di euro razionalizzazione e ulteriore semplificazione del Gruppo".

Vodafone Italia: in semestre ricavi da servizi a 2,12 mld (-2,8%), quelli da rete fissa +3,4%

Per quanto riguarda i risultati in Italia, Vodafone chiude il semestre al 30 settembre 2022 con ricavi da servizi a 2.125 milioni di euro, in calo del 2,8% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. "La performance del semestre risulta influenzata in particolare dalla perdurante intensità competitiva nel segmento mobile, compensata in parte dalla crescita dei servizi di rete fissa e wholesale" sottolinea una nota. I ricavi da servizi di rete fissa crescono del 3,4% (tassi organici), pari a 618 milioni di euro. I clienti in banda larga sono 3 milioni, in crescita dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il second brand ho.mobile si attesta a 2,9 milioni di clienti. L’EBITDAaL rettificato è pari a 759 milioni di euro, in riduzione del 17,3% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, che beneficiava degli effetti una tantum di un accordo legale. Escludendo l’impatto di tale accordo, l’EBITDAaL rettificato registra una riduzione del 6,6%.

I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 25,9 milioni di famiglie e imprese, di cui 9,3 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber. Lo rileva Vodafone Italia nei dati del semestre al 30 settembre. In ottobre, Vodafone ha lanciato il servizio in FWA 5G con una offerta dedicata a consumatori e imprese per offrire loro le stesse possibilità di connessione ovunque si trovino: dalle grandi città ai piccoli centri, fino ai borghi più remoti del Paese. La tecnologia FWA 5G è oggi disponibile in circa 1.900 comuni in tutta Italia, con l’obiettivo di arrivare a 2.500 entro marzo 2023. Le città coperte dalla tecnologia 5G sono 60.

Vodafone accelera nel metaverso e nel retail

Inoltre, Vodafone ha siglato oggi una partnership tecnologica con Eataly Art House (E.ART.H.) per arricchire l’esperienza museale attraverso realtà aumentata, Metaverso e rete 5G. È stata inoltre annunciata la sesta edizione di “Action for 5G”, il bando dedicato a startup e PMI per lo sviluppo di progetti innovativi grazie al 5G. V

odafone Business ha siglato nel semestre un accordo con McDonald’s Italia per la realizzazione della prima rete dati retail del Paese a doppia connettività - in fibra e wireless 5G - per tutti i 640 ristoranti McDonald’s in Italia. Ha lanciato inoltre Vodafone Business Club, la nuova piattaforma di corporate benefit che le aziende clienti possono offrire ai loro dipendenti, con sconti, offerte e vantaggi.

Vodafone Business si è aggiudicata due macroaree (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, e Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia) nell’ambito della recente gara Infratel per collegare in banda larga oltre 12.000 presidi sanitari. Prosegue fino a dicembre l’adesione al piano Voucher per accelerare la digitalizzazione delle Pmi in Italia, attraverso il quale le microimprese e le Pmi possono richiedere bonus fino a 2.500€ per l’attivazione di contratti di connettività con velocità in download anche superiori a 1 Gbps.