Vodafone in rosso, ricavi in calo e crollo dell'utile operativo (-44%)

Vodafone, giù i ricavi del gruppo nel I semestre

Vodafone chiude il primo semestre con i ricavi del gruppo in calo del 4,3% a 21,9 miliardi di euro a causa delle variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio e della cessione di Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana nell'anno finanziario precedente, e un utile operativo in flessione del 44,2% a 1,7 miliardi.

Crescono i ricavi dei servizi, in aumento del 4,2% a livello di gruppo su base annua. Buon miglioramento in Germania (primo trimestre: -1,3%, secondo trimestre: 1,1%) e continua accelerazione in Vodafone Business con Crescita del 4,4% nel primo semestre. Confermata la guidance per l'anno fiscale 2024 con un EbitdaaL rettificato "sostanzialmente piatto" a circa 13,3 miliardi di euro e un free cash flow di circa 3,3 miliardi di euro.

"Durante la prima metà dell'anno - ha sottolineato l'ad Margherita Della Valle - abbiamo garantito una migliore crescita dei ricavi in quasi tutti i nostri mercati e siamo tornati a crescere in Germania nel secondo trimestre. La trasformazione di Vodafone sta procedendo. Il nostro focus su clienti e semplificazione del business comincia a dare i suoi frutti, anche se c’è ancora molto da fare. Abbiamo anche annunciato operazioni per rafforzare la nostra posizione nel Regno Unito e uscire dal complesso mercato spagnolo per dimensionare adeguatamente il nostro portafoglio per la crescita".

Vodafone: in Italia trend migliora ma pesa prezzo energia

Vodafone Italia chiude il primo semestre dell'anno con ricavi da servizi a 2,098 miliardi di euro, in calo dell'1,3% ma con un trend di miglioramento rispetto all'anno precedente. I ricavi da rete fissa crescono dell'8% trainati dalla crescita nella connettività fissa Business e dai servizi digitali per le imprese.

I ricavi da servizi sono diminuiti dell'1,3% "a causa della continua pressione sui prezzi nel segmento value, in parte compensata dalla forte domanda di connettività di rete fissa e di servizi digitali", spiega in una nota la societa' sottolineando che "il miglioramento dei andamento trimestrale è stato sostenuto dall'aumento stagionale del roaming mobile e dei ricavi da visitatori".

I ricavi dei servizi mobili sono diminuiti del 5,1%. I servizi a banda larga sono ora disponibili per 23,6 milioni di famiglie. A ciò si aggiungono i servizi che ora coprono 3,9 milioni di famiglie e imprese tramite FWA 5G e ulteriori 1,5 milioni tramite FWA 4G. Il second brand ho. Mobile raggiunge quota 3,1 milioni di clienti.