Vola il prezzo del gas, in autunno rischio stangata sulle bollette

Il prezzo del gas torna a volare, in autunno si attendono nuovi aumenti in bolletta

Torna a correre il prezzo del gas, martedì 16 agosto, sul mercato di Amsterdam Ttf il costo al Megawatt ora ha sfondato quota 250 euro e porterà a nuovi rincari nelle bollette. Soprattutto, la situazione potrebbe addirittura peggiorare: Gazprom ha fatto sapere che i prezzi del gas in Europa potrebbero aumentare del 60% nel prossimo inverno, superando anche i 4mila dollari per mille metri cubi. La stima pubblicata da Il Sole24Ore è che il prezzo del gas possa così arrivare anche a 347 dollari per Megawattora.

La tensione sul prezzo del gas, iniziata già qualche settimana prima del conflitto, è esplosa con l’invasione russa dell’Ucraina. Il flusso di materia prima da Mosca è stato ridotto, e gli analisti si attendono che questo continui anche nel prossimo futuro.

Sicuramente, ad aggravare la situazione è però intervenuto anche il caldo, oltre che la siccità: le alte temperature hanno portato a un più alto consumo energetico per via dei condizionatori, mentre la mancanza di acque nei fiumi rende più difficili usarli per il trasporto di carburante e altri beni industriali.