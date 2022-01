Wall Street, 2021 anno d'oro per le banche: da JPMorgan profitti per 14 mld

Investimenti di successo, perdite minori rispetto alle stime e operazioni di M&A, le banche statunitensi puntano a registrare profitti record

Parte la banking season negli Stati Uniti e JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley, le maggior banche di Wall Street, puntano a registrare profitti record per il 2021 grazie a tre fattori chiave: investimenti di successo, perdite sui prestiti inferiori rispetto a quanto stimato e operazioni di fusioni vincenti. Un momento d'oro da incorniciare secondo gli analisti che affermano che "ci potrebbero volere anni per ripetere guadagni così stellari". A fare luce su tutto ciò un'analisi del Financial Times che mette in fila gli ultimi risultati delle grandi banche americane insieme alle previsioni del mercato.

Premettendo che i risultati del quarto trimestre sono già stati pubblicati da Citigroup e JPMorgan Chase, mentre a mancare all'appello sono ancora Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America, che pubblicheranno i dati rispettivamente il 18 e 19 gennaio, gli analisti sono già in grado di prevedere, secondo le stime compilate da Bloomberg e i dati storici sugli utili di S&P Capital IQ, che tutti tranne Citi riporteranno il massimo profitti annuali ancora.

"Potrebbe essere necessario arrivare fino al 2024 prima che gli utili siano superiori a quelli del 2021", ha affermato Matt O'Connor, capo della ricerca sulle banche a grande capitalizzazione presso la Deutsche Bank. Tuttavia, secondo quanto riporta il FT, la prospettiva di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel 2022 alimenta l'ottimismo sul fatto che le banche potrebbero essere fissate per un altro anno forte. "Prevediamo che i titoli bancari continueranno a sovraperformare il mercato nel 2022", ha scritto Jason Goldberg, analista di Barclays, in una nota ai clienti questa settimana.

Ma che cosa ha contribuito ad alimentare i guadagni degli istituti di credito americani? Secondo quanto riporta il FT, i profitti sono stati lusingati dal rilascio di riserve che le banche avevano messo da parte per coprire le potenziali perdite sui prestiti che temevano potessero andare a male durante la pandemia. Ma finora si sono rivelate molto meno frequenti di quanto si temesse. Gli analisti di Goldman stimano che le sette grandi banche che coprono, tra cui JPMorgan e Bank of America, hanno ora rilasciato 36 miliardi di dollari dei 50 che avevano inizialmente stanziato in previsione delle perdite sui prestiti. Il guadagno totale è quindi di 14 milairdi.

In questo, a pagare anche le commissioni bancarie di investimento di successo, con fusioni e acquisizioni globali che nel 2021 hanno raggiunto i livelli più alti dall'inizio dei record. "Le persone non credono che, in particolare le attività dei mercati dei capitali basati su commissioni, questi tipi di livelli sperimentati nel 2021 siano necessariamente normali", ha affermato Devin Ryan, analista di JMP Securities.

Ora, dopo un anno così grande, gli investitori si chiedono se il 2021 abbia rappresentato il "picco di guadagno" per le grandi banche. Secondo Richard Ramsden, analista bancario di Goldman Sachs, "quello che gli investitori stanno cercando di capire è se il mercato ha sopravvalutato o sottovalutato l'opzione del tasso che è stata incorporata nelle azioni bancarie".

Detto ciò, nel complesso la valutazione del mercato è attualmente positiva: secondo gli analisti della Deutsche Bank le azioni bancarie statunitensi sono aumentate del 35% nel 2021 e dai primi giorni del 2022 spingono di nuovo verso l'alto.